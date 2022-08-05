Картина "Мать Апостолов" посвящена матерям наших защитников, ушедших бороться за свободу Украины еще в 2014 году. Фильм завоевал первые места во многих странах мира: Германии, Японии, Китая, Индии, Соединенных Штатов и Гонконге.

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Лента Зазы Буадзе "Мать Апостолов" получила главную награду в Гонконге

Организаторы кинофестиваля в Гонконге отметили, что были "поражены фильмом до глубины души".

Для Украины и для нас, создателей фильма, эта победа очень важна и символична. Сегодня Украина переживает трудные времена (...) Украинцы платят непомерную цену за независимость своего государства. Мы, представители украинского киносообщества, имеем большую ответственность нести миру правдивый украинский нарратив,

– продюсер фильма Дмитрий Овечкин.

По сюжету украинской военной драмы женщина София узнает, что самолет ее сына был сбит. Чтобы спасти сына, она вмешивается в жестокую борьбу с врагами, имея в сердце великую любовь и милосердный характер. Женщина на своем пути даже не догадывается, на что способна: она меняет всех, кого встречает на своем пути. Она становится настоящей Матерью, которая может спасти даже отчаянные души.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинко, Богдан Бенюк, Александр Пожарский.

"Мать апостолов" 2020: смотрите трейлер

Международное признание "Мать апостолов"

Первый международный показ фильма состоялся в рамках European Film Market кинофестиваля Berlinale в Берлине в феврале 2020 года, после которого получил много одобрительных отзывов международных продюсеров. Участие в международных кинофестивалях продолжается.

В марте ленту отметили на международных кинофестивалях в Венгрии, Турции и Италии. Там она получила сразу шесть наград. В апреле фильм получил четыре награды на международном кинофестивале Cannes World Film Festival. Это произошло в номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший композитор", "Лучший продюсер".

Еще раньше, в ноябре 2021 года, актриса Наталья Половинко за роль матери Софии в киноленте "Мать Апостолов" получила пять престижных международных наград. Это три награды "Лучшая актриса" и по одной награде в номинациях "Лучший актер фестиваля" и "Лучшая женская роль".