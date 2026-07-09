Как сообщает Collider, новый боевик уже появился на стриминговых платформах и получил высокие оценки и восторженные отзывы критиков.

Сюжет

Коннор – бывший спецназовец США. Его приемную дочь похищают российские наемники, и он вновь берет в руки оружие, чтобы спасти ее. Действие разворачивается на фоне войны в Украине.

"Человек войны": смотрите онлайн трейлер фильма

Реакция критиков

Фильм получил высокие оценки от профильных изданий. theactionelite поставил 4 из 5, отметив масштабную боевую составляющую и убедительную игру Гарретта. Ресурс action-flix выставил максимальные 5 из 5, назвав Кауфмана мастером постановки тактического экшена.

Когда смотреть

"Человек войны" вышел в цифровом прокате 3 июля 2026 года. Фильм пополнил список военных и экшн-премьер 2026 года, среди которых также "Срыв" с Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком и "Машина войны" с Аланом Ричсоном.