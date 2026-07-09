Як повідомляє collider, новий бойовик вже увірвався на стріминги з високими оцінками та захопленнями критиків.

Сюжет

Коннор — колишній спецназівець США. Його прийомну доньку викрадають російські найманці, і він повертається до зброї, щоб її врятувати. Дія відбувається на тлі війни в Україні.

"Людина війни": дивіться онлайн трейлер фільму

Реакція критиків

Фільм отримав високі оцінки від профільних видань. theactionelite поставив 4 з 5, відзначивши масштабну бойову складову та переконливу гру Гарретта. Ресурс action-flix виставив максимальні 5 з 5, назвавши Кауфмана майстром постановки тактичного екшену.

Коли дивитися

"Чоловік війни" вийшов у цифровому прокаті 3 липня 2026 року. Стрічка поповнила список воєнних та екшн-релізів 2026 року, серед яких також "Зрив" з Меттом Деймоном і Беном Аффлеком та "Машина війни" з Аланом Річсоном.



