"Первый код" – это исследование десятилетий украинского IT-фронта, который защищал стратегические для Украины ресурсы и устраивал атаки на российские сайты не только в военное время, но и в далекие девяностые. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

Примите во внимание Фильм "Хороший медбрат" выбился в лидеры на Netflix: почему стоит посмотреть фильм

"Первый код": что нужно знать о документальном фильме

По словам продюсера фильма и автора исследования Владислава Савченко, "Первый код" станет уникальным документальным фильмом, который покажет реальные кейсы реальных людей, повлиявших на развитие IT-рынка в Украине.

"Первый код" – проект мечты. Когда мы начали работу над фильмом, думали, что начало истории украинского IT – это 1991 год. А изучив глубже весь процесс, поняли, что стартом был еще аутсорсинг в 1985 году. Наш фильм разрушит многие стереотипы и покажет силу, развитие и уровень украинских IT,

– поделился он.

К съемкам фильма были привлечены профессиональные кинематографисты, наглядно продемонстрирующие зрителям унифицированную систему зарождения и развития украинского IT-рынка.

"Сначала идея заключалась в том, чтобы собрать всю хронологию развития украинского IT. Но начав исследования, мы поняли, что история будет интересна и мировому сообществу. Постепенно мы дошли до уровня продакшена самого профессионального кинематографа. Амбиции выросли вместе с проектом и сегодня над фильмом работают крутые представители киноиндустрии: режиссер Артур Лерман и сценарист Татьяна Буренко", – рассказала Любовь Мочалова, креативная продюсер фильма "Первый код".

Интересно, что съемочная группа объездила всю Украину, даже побывала в Лос-Анджелесе, чтобы записать воспоминания представителей IT-компаний, стоявших у источника украинского ИТ, а также рассказы украинских прославившихся на весь мир украинских стартапов. Речь идет о таких компаниях, как: EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia Holding, Sigma Software Group, SoftServe, НИКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а также Институт кибернетики имени В. Н. Глушкова НАН Украины, Министерство цифровой трансформации.

В настоящее время бюджет фильма составляет около 150 тысяч евро. Съемки продолжаются.

"Первый код": как продолжаются съемки / Фото пресс-службы ленты