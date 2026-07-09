Если фильм "Одиссея" вас поразил, то эти 5 фильмов буквально сразят вас с ног

После выхода "Одиссеи" Кристофера Нолана стало ясно: античные мифы снова в моде. Герои, сражения, предательство, боги и такой масштаб, что кино хочется смотреть только на большом экране.

Итак, если после просмотра нового фильма вам захотелось еще больше эпических историй, эта подборка фильмов от 24 Канала, похожих по атмосфере на новый фильм "Одиссея", – именно для вас.

"Троя"

Брэд Питт в роли Ахилла, Орландо Блум похищает Елену, а армия Агамемнона отправляется отстаивать честь. Кстати, Одиссей здесь тоже есть – его сыграл Шон Бин, так что этот фильм можно считать своеобразной разминкой перед картиной Нолана.

"Троя": смотрите трейлер

"300 спартанцев"

История о борьбе спартанцев против персидской армии здесь подана максимально гротескно – и именно поэтому претензии относительно исторической достоверности выглядят немного неуместными.

"300 спартанцев": смотрите трейлер

"Война богов: Бессмертные"

Режиссер Тарсем Сингх снял визуально стильную картину о критском царе Гиперине, который хочет освободить титанов и наказать богов. Молодой Тесей, конечно же, становится ему на пути. С греческими мифами здесь общего мало, зато картинка действительно красивая.

"Война богов: Бессмертные": смотрите трейлер

"Геракл"

Фильм основан на графическом романе, а не на классических мифах, поэтому связь с оригинальными легендами чисто номинальная. Зато Джонсон в этой роли выглядит органично, как нигде больше.

"Геракл": смотрите трейлер

"Битва титанов"

Персей здесь воспитывался рыбаком, мстит Аиду за смерть приемного отца и спасает город Аргос от Кракена. От греческого мифа осталось разве что имя героя, зато зрелищных сражений и фэнтезийных эффектов более чем достаточно.

"Битва титанов": смотрите трейлер

А что же критики говорят о долгожданной премьере июля – фильме "Одиссея".