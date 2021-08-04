О чем фильм "Аннетт"

"Аннетт" – первая лента французского режиссера Леоса Каракса ("Дурная кровь", "Любовники с Нового моста", "Корпорация "Святые моторы") после почти 9-летнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба фильма Артхаус Трафик.

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По сюжету мюзикла Генри – стендап-комик с ожесточенным чувством юмора. Энн – всемирно известная оперная певица. В свете прожекторов они кажутся крепкой и гламурной парой. Их жизнь переворачивает рождение первого ребенка – девочки Аннетт с необычным даром.

Актерский состав

двукратный номинант на Оскар Адам Драйвер ("Патерсон", трилогия-сиквел "Звездных войн", "Брачная история");

лауреатка Оскара Марион Котияр (тетралогия "Такси", "Жизнь в розовом цвете", "Иллюзия любви");

номинант на Золотой Глобус Саймон Гелберг ("Теория Большого взрыва").

"Аннетт" 2021: смотрите трейлер

Фильм стал открытием Каннского кинофестиваля 2021 года, где был представлен в основном конкурсе. Леос Каракс получил на фестивале награду за лучшую режиссуру. Также картину тепло встретили кинокритики – рейтинг "Аннетт" на Rotten Tomatoes составляет 89% на основе 37 рецензий. В частности, положительные отзывы публиковались в Los Angeles Times, Variety, The Guardian, Daily Telegraph и Times.

Создателями саундтрека и соавторами сценария выступили братья Рон и Рассел Мейлы – группа Sparks – знаменитый дуэт, который повлиял на целое поколение музыкантов, таких как Depeche Mode, New Order, Morrissey, и до сих пор сохраняет авторитет новаторского.

Премьера "Аннетт" в Украине состоится в рамках Одесского международного кинофестиваля. В украинский прокат лента выходит 9 сентября 2021 года.