Вышел трейлер украинского фильма "Пепел и карандаши" о войне, который невозможно смотреть без слез

Как сообщает 24 Канал, режиссером картины стал Евгений Афинеевский, известный по документальному фильму "Зима в огне: Борьба Украины за свободу", который в 2016 году был номинирован на "Оскар".

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О чем фильм "Пепел и карандаши"

В центре документальной ленты – семеро украинских детей, переживших российские обстрелы, тяжелые ранения и принудительный вывоз из Украины.

Вместо беззаботного детства им пришлось столкнуться с реальностью, к которой даже взрослые вряд ли могут подготовиться. Однако, несмотря на пережитое, дети продолжают мечтать, строить планы и верить в свое будущее.



"Пепел и карандаши": смотреть трейлер

Создатели соединили документальные кадры с анимацией украинских художников, чтобы рассказать истории, которые невозможно передать одними лишь словами.

И если кто-то до сих пор считает, что война – это исключительно о территориях и политике, этот фильм имеет все шансы заставить его пересмотреть собственные убеждения.

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Когда выйдет фильм "Пепел и карандаши"

Лента уже получила международное признание. В частности, ее отметили на фестивале Raindance в Лондоне, телевизионном фестивале в Монте-Карло и премии Cinema for Peace Awards, где она получила награду Most Valuable Documentary of the Year.

В украинский прокат "Пепел и карандаши" выйдет 3 декабря 2026 года.