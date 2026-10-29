Вийшов трейлер українського фільму "Попіл і олівець" про війну, який неможливо дивитися без сліз

Як повідомляє 24 Канал, режисером стрічки став Євген Афінеєвський, відомий за документальним фільмом "Зима у вогні: Боротьба України за свободу", який у 2016 році номінували на "Оскар".

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Про що фільм "Попіл і олівці"

У центрі документальної стрічки – семеро українських дітей, які пережили російські обстріли, тяжкі поранення та примусове вивезення з України.

Замість безтурботного дитинства їм довелося зіткнутися з реальністю, до якої навіть дорослі навряд чи можуть підготуватися. Однак попри пережите діти продовжують мріяти, будувати плани та вірити у власне майбутнє.



"Попіл і олівці": дивитись трейлер

Творці поєднали документальні кадри з анімацією українських художників, щоб розповісти історії, які неможливо передати лише словами.

І якщо хтось досі вважає, що війна – це винятково про території та політику, цей фільм має всі шанси змусити його переглянути власні переконання.

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Коли вийде фільм "Попіл і олівці"

Стрічка вже отримала міжнародне визнання. Зокрема, її відзначили на фестивалі Raindance у Лондоні, телевізійному фестивалі в Монте-Карло та премії Cinema for Peace Awards, де вона здобула нагороду Most Valuable Documentary of the Year.

В український прокат "Попіл і олівці" вийде 3 грудня 2026 року.