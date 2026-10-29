Вийшов трейлер українського фільму "Попіл і олівець" про війну, який неможливо дивитися без сліз

Фільм "Попіл і олівець" / Фото Kinomania Film Distribution
Поки російська пропаганда продовжує розповідати казки про "порятунок" українських дітей, світ отримав ще одне нагадування про справжню ціну такого "визволення". Вийшов український трейлер документального фільму "Попіл і олівці" (Ash and Crayons), який розповідає історії дітей, чиє дитинство зруйнувала Росія.
Як повідомляє 24 Канал, режисером стрічки став Євген Афінеєвський, відомий за документальним фільмом "Зима у вогні: Боротьба України за свободу", який у 2016 році номінували на "Оскар".
популярні відео
Про що фільм "Попіл і олівці"
У центрі документальної стрічки – семеро українських дітей, які пережили російські обстріли, тяжкі поранення та примусове вивезення з України.
Замість безтурботного дитинства їм довелося зіткнутися з реальністю, до якої навіть дорослі навряд чи можуть підготуватися. Однак попри пережите діти продовжують мріяти, будувати плани та вірити у власне майбутнє.
"Попіл і олівці": дивитись трейлер
Творці поєднали документальні кадри з анімацією українських художників, щоб розповісти історії, які неможливо передати лише словами.
І якщо хтось досі вважає, що війна – це винятково про території та політику, цей фільм має всі шанси змусити його переглянути власні переконання.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Коли вийде фільм "Попіл і олівці"
Стрічка вже отримала міжнародне визнання. Зокрема, її відзначили на фестивалі Raindance у Лондоні, телевізійному фестивалі в Монте-Карло та премії Cinema for Peace Awards, де вона здобула нагороду Most Valuable Documentary of the Year.
В український прокат "Попіл і олівці" вийде 3 грудня 2026 року.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі