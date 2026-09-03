Так появился "Пятый элемент" – фильм, которому удалось соединить космическую оперу, боевик, комедию, романтику, моду, пришельцев и Брюса Уиллиса. И почему-то все это до сих пор работает. А как его снимали – знает 24 Канал.

"Пятый элемент"



Фильм "Пятый элемент" / Фото imdb



Год: 1997

Жанр: научная фантастика, боевик, приключения, фэнтези

IMDb: 7,6

Режиссер: Люк Бессон

В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гэри Олдман, Крис Такер, Иэн Холм, Люк Перри

Бюджет: около 90 млн долларов

Кассовые сборы: около $263,9 млн в мире

Сюжет фильма

Далекое будущее. 2263 год. Земле угрожает абсолютное зло, которое раз в 5000 лет возвращается, чтобы уничтожить все живое. Звучит серьезно.

Но Бессон быстро объясняет, что серьезность – не его жанр.

Бывший спецагент Корбен Даллас теперь работает таксистом. И именно в его летающее такси в один прекрасный день буквально падает Лилу – загадочная девушка, которая оказывается ключом к спасению человечества.

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К компании присоединяются священник Корнелиус, эксцентричный телеведущий Руби Роуд и главный злодей Жан-Батист Эмануэль Зорг. В результате нас ждут погони, перестрелки, космические корабли, инопланетяне, любовь и мир, который нужно спасти примерно к обеду.

Что здесь такого особенного?



Фильм "Пятый элемент" / Фото imdb



На бумаге "Пятый элемент" может звучать как обычная фантастика: есть зло, есть избранный герой, есть загадочная девушка, нужно спасти Землю. Но Бессон решил добавить к этому все, что было под рукой.

Немного "Звездных войн", немного комиксов, немного французской моды, немного абсурдной комедии – и сверху Брюс Уиллис.

Именно поэтому фильм до сих пор выглядит необычно. Он не пытается быть реалистичным. Наоборот – чем страннее, тем лучше.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes сейчас дает фильму около 70% от критиков и 87% от зрителей. Критики в свое время спорили по поводу сюжета, но даже сторонники и противники признавали главное: визуально это очень изобретательное и абсолютно бесстыдное попкорное кино.

Жан-Поль Готье фактически одел все будущее

Одна из причин, почему "Пятый элемент" до сих пор легко узнать даже спустя почти 30 лет, – его костюмы.

За них отвечал легендарный французский дизайнер Жан-Поль Готье. Исследователи моды отмечают, что для фильма он создал более 900 костюмов, а с костюмами статистов их было более тысячи.

Лилу говорила на вымышленном языке

Одна из самых милых деталей фильма: язык, на котором говорит Лилу, – это не случайный набор странных звуков.

Бессон придумал для нее искусственный язык, состоящий примерно из 400 слов, а Милла Йовович помогала его развивать. То есть пока обычные актеры учили реплики, Йовович могла учиться говорить на языке, которого до этого буквально не существовало.

"Diva Dance" – и еще один маленький обман



Фильм "Пятый элемент" / Фото imdb



Оперная сцена Дивы Плавалагуны стала одной из самых известных в фильме. Ее исполнение звучит так, будто человеческий голос решил продемонстрировать суперспособности. И на то есть причина.

Вокальные партии исполнила оперная певица Инва Мула, причем самые сложные ноты были записаны отдельно, а затем смонтированы.

А что там с Брюсом Уиллисом?

Интересно, что Бессон рассматривал на роль Корбена Далласа не только Уиллиса. Среди кандидатов был и Мел Гибсон, но в итоге роль досталась Уиллису. И это был очень удачный выбор.

Корбен – фактически тот самый герой, которого Уиллис уже умел играть лучше всего: немного уставший мужчина, который совершенно не планировал спасать мир, но мир почему-то решил, что "ну а кто же еще?"

А Гэри Олдману досталась роль человека, который очень старается быть злым

Жан-Батист Зорг – один из самых ярких злодеев 90-х. Он не просто хочет уничтожить человечество. Он делает это со стилем, прической и очень специфической манерой говорить.

Бессон уже работал с Гэри Олдманом в "Леоне", поэтому пригласил актера и сюда

Бюджет фильма составил почти 90 млн долларов



Фильм "Пятый элемент" / Фото imdb



На момент выхода "Пятый элемент" был чрезвычайно дорогой европейской постановкой. Бюджет чаще всего оценивают примерно в $90 млн, хотя в разных источниках встречаются близкие цифры.

В прокате фильм собрал примерно $263,9 млн по всему миру, то есть почти втрое больше производственного бюджета. Для французского режиссера это был немалый риск.

И еще несколько фактов, что стоит знать

Бессон придумал эту историю очень давно. Ранний сценарий "Пятого элемента" он начал писать еще в старших классах, примерно в 16 лет. До премьеры фильма прошло более двух десятилетий.

Премьера состоялась в Каннах. "Пятый элемент" открыл Каннский кинофестиваль 1997 года – довольно громкий способ показать миру космический боевик, в котором Крис Такер бегает в костюмах Жан-Поля Готье.

Фильм снимали преимущественно в Лондоне. Часть сцен создавали на Pinewood Studios, а среди реальных локаций был Royal Opera House в Ковент-Гардене.

Принц мог сыграть Руби Роуда. Изначально на роль эксцентричного телеведущего рассматривали Принца, но из-за проблем с графиком он не смог принять участие в съемках. В результате роль досталась Крису Такеру – и, честно говоря, теперь уже трудно представить кого-то другого.

Бессон намеренно сделал фильм ярким. Режиссер не хотел очередной мрачной фантастики с темными коридорами космических кораблей, поэтому многие экшен-сцены решил снимать при дневном свете.

А что вы скажете о фильме "Только сильнейшие"? Смотрели? А знали, как его снимали? Если нет, то эти интересные факты о фильме "Только сильнейшие" вас удивят.