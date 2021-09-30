Фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2021 "Титан" выходит в украинский прокат

На экраны украинских кинотеатров сегодня, 30 сентября, выходит скандальный боди-хоррор "Титан", чья победа на нынешнем Каннском кинофестивале шокировала весь мир.

"Титан" – это вторая полнометражная картина французского кинорежиссера Джулии Дюкорно. Предыдущая ее работа – хоррор с элементами каннибализма "Сырое" – также была представлена в основном конкурсе фестиваля в 2016 году и получила Приз ФИПРЕССИ. Новый боди-хоррор и триллер "Титан" превзошел потрясающий дебют режиссера. Об этом сообщила компания Артхаус Трафик.

К теме "Носорог" и "Стоп-Земля" – в лидерах: премия "Киноколо-2021" объявила номинантов

Сюжет фильма

Алексия работает стриптизершей и имеет сексуальное влечение к автомобилям. Из-за тяжелой детской травмы, а также отсутствия родительской любви, она выросла склонной к насилию. Когда ее неконтролируемая агрессия заходит слишком далеко, она меняет облик и выдает себя за другого человека.

Главные роли в ленте исполнили:

убедительная дебютантка Агата Руссель;

5-кратный номинант и обладатель Премии "Сезар", а также получил награду;

Венсан Лэндон, награжден за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля.

"Титан" 2021: смотрите трейлер

Премьера ленты

Мировая премьера "Титана" состоялась в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где лента получила Золотую пальмовую ветвь. Так, Джулия Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, которая получила главный приз. Картину также тепло встретили критики – рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 94% на основе 31 рецензии (одобрительные отзывы от Variety, Hollywood Reporter, IndieWire).

Премьера фильма в Украине состоялась на 12-м Одесском международном кинофестивале.