"Почему я жив" с Виктором Ждановым: фильм о величественной истории любви доступен онлайн

Картина о временах Второй мировой войны режиссера Виллена Новака "Почему я жив" появился в свободном доступе на ютубе. Какой сюжет картины и почему стоит смотреть читайте ниже.

"Почему я жив" – это величественная история любви, основанная на реальных событиях, произошедших в середине 20 века в Мариуполе во время Второй мировой войны. Лента "Почему я жив" призывает к терпению, гуманности и взаимной любви, уважению и поддержке.

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"Почему я жив" – в свободном доступе на ютубе

По сюжету, 17-летние Фрося и Ленчик, страстно влюбленные друг в друга, мечтают о свадьбе, но Фрося – украинка, а Ленчик – еврей. Отец девушки против иноверцев в семье. Впрочем, жизнь влюбленных навсегда меняется, когда в их дома и еще миллионов людей приходит страшная война.

Рождение ребенка, приходящегося на первый день войны, меняет жизнь героев навсегда. Оккупация, расстрелы, преследование евреев, доносы соседей, произвол и жестокость – как это может пережить человек? Как сохранить себя, свою веру и любовь, как уберечь детей? История войны глазами маленького мальчика. Фильм снят в жанре трагикомедии.

Сценаристом картины выступил Евгений Митько, а продюсером – Андрей Осипов. Рейтинг фильма на IMDb – 7,1 из 10.

Актерский состав

Роланд Мишко;

Анастасия Марков;

Виктор Жданов;

Ирина Мельник;

Ольга Радчук;

Алексей Горбунов;

Георгий Делиев;

Максим Горай.

Картину "Почему я жив" сняли по рассказу писателя и драматурга Евгения Митько "Теперь я турок, не казак...". Произведение автобиографическое, ведь Евгений Николаевич родился в Мариуполе в 1930-е годы и прошел оккупацию.

Фильм получил награды в номинации "Лучший фильм" на международных кинофестивалях: Europe Film Festival; Prague International Film Awards; Hollywood Gold Awards; Silk Road Film Awards Cannes и другие.

"Почему я жив": смотрите фильм онлайн на ютубе