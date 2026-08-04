Не только Украина: фильм "Поезд „Червона рута“" одновременно выйдет в прокат более чем в 20 странах

Оказывается, украинские поезда ходят гораздо дальше, чем казалось. "Поезд „Червона рута“" решил не ждать традиционного сценария, по которому отечественное кино сначала покоряет внутренний прокат, а уже потом обращает взор на зарубежные рынки. На этот раз все происходит одновременно –, и масштаб маршрута поражает даже тех, кто привык к смелым планам украинских продюсеров.

Как сообщает 24 Канал, уже 20 августа семейная комедия "Поезд „Червона рута“" выходит в прокат не только в Украине, но и сразу в нескольких странах: Украине, США, Канаде, Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах.

Фильм "Поезд „Червона рута“": смотреть трейлер

Через два дня к этому списку присоединится Испания, а чуть позже фильм покажут во Франции, Италии, Польше, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, скандинавских странах, Румынии, Португалии, Израиле, на Кипре и в Венгрии.

Показывать картину планируют на украинском языке с субтитрами – то есть зрители в Нью-Йорке или Берлине смогут услышать язык оригинала, а не адаптированную версию.

Напомним, что фильм выходит накануне Дня Независимости Украины и сразу объединяет несколько юбилеев: 35-летие Независимости, 55 лет песне "Червона рута" и столько же – легендарному одноименному музыкальному фильму. Выбор даты выглядит продуманным до мелочей, и, похоже, случайностей здесь не предусмотрено.

В новой части зрителей ждут уже знакомые персонажи: проводник Николай Иванович в исполнении Станислава Боклана, Тамара в исполнении Екатерины Кузнецовой, Петрович в исполнении Юрия Горбунова и Павловна в исполнении Лилии Ребрик. Компанию им составят новые пассажиры, а значит – новые романтические линии и комедийные ситуации, без которых эту киновселенную, очевидно, просто не представляют.

Хотя картина обещает много юмора и романтики, ее появление не случайно. "Поезд "Червона рута"" приурочен к Дню Независимости Украины и юбилеям легендарной песни и культового музыкального фильма.