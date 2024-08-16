Романтика и любовные приключения: посмотрите этот фильм, если вы соскучились по "Бриджертонам"

Сплетни, балы и разбитые сердца - это то, почему "Бриджертоны" стали хитом на Netflix. Но это не единственное подобное кино, которое стоит пересмотра.

3 сезон "Бриджертонов" вышел несколько месяцев назад, а сейчас поклонники с нетерпением ждут следующий. Если вы соскучились по этому сериалу и хотите посмотреть что-то похожее, обратите внимание на фильм "Список мистера Малкольма".

Смотрите также 3 сильных фильма, которые нужно посмотреть, когда потеряли смысл жизни

"Список мистера Малкольма" – американский фильм в жанре комедийной мелодрамы, вышедший в 2022 году. В центре сюжета - Малкольм, самый желанный жених Лондона. Он конкретно знает, какую ищет избранницу: у юноши даже есть список со всеми критериями.

Уверенная в себе и умная Джулия понимает, что не соответствует ни одному требованию. Она планирует месть, что заставит Малкольма задуматься о своих приоритетах и списке.

"Список мистера Малкольма": смотрите трейлер онлайн

Главные роли в фильме сыграли Тео Джеймс, Зави Эштон, Оливер Джексон-Коэн, Фрида Пинто, Эшли Пак и другие.

Лента напоминает "Бриджертоны" тоскливыми взглядами, печалью разбитого сердца, трогательными танцами на балах, которые могли изменить ход событий. Главные герои также неожиданно встречаются в саду, как это было с Дафной и герцогом Гастингсом в первом сезоне. Ведь именно за пределами душных балов персонажи в романах эпохи Регентства могут найти интимность.

Одной из лучших частей фильма является феминистическая идея. В ленте показывают, как в эпоху Регентства подавляли права женщин. Это ярко подчеркивает сам список мистера Малкольма, показывающий, как мужчины пытались загнать женщин в определенные рамки гендерных стереотипов.

Когда Малкольм осознает, что ему не нужны критерии, чтобы выбрать жену, это дает сигнал зрителям о расширении прав и возможностей женщин и необходимости избавления от токсичной маскулинности.