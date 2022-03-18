Фильм "Поводырь" покажут в более чем 600 кинотеатрах США: куда пойдут средства

Украинский фильм о временах Голодомора "Поводырь" выйдет в широкий прокат в более чем 600 кинотеатрах США. Как появилась столь нужная инициатива по поддержке Украины, – читайте на Кино 24.

Как сообщает источник, вместе с режиссером фильма Олесем Саниным и продюсером Максимом Асадчим (Pronto Film), 13 марта состоялся показ "Поводыря" в кинотеатре Salem Cinema в городке Сейлем, штат Массачусетс. Показ собрал два зрительных зала, а также его посетили губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер, член Конгресса США Сет Молтон и другие американские политики.

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Вернуть фильм о тяжелых временах Голодомора и коллективизации от Олеся Санина на американские экраны помогли профессор и руководитель Украинского киноклуба Колумбийского университета Юрий Шевчук и президент Human & Civil Rights Organizations of America Маршал Стросс.

А теперь созданную при поддержке Держкино особую жемчужину украинского кинематографа покажут более чем в 600 американских кинотеатрах. Американские зрители смогут увидеть "Поводыря" в 45 штатах, что является невиданным масштабом для показа украинского кино за рубежом.

Держкино убеждает, что 100% средств, вырученных за билеты и пожертвованные во время показов, пойдут организациям, которые сейчас оказывают гуманитарную помощь в Украине и украинским беженцам, пострадавшим от военной агрессии России.

После показа 13 марта на волнах успеха ленты в США ряд голливудских компаний бесплатно предложил свои услуги по продвижению и дистрибуции "Поводыря", а количество сеансов фильма растет каждый день, ведь все новые кинотеатры США и даже Канады приобщаются к этой инициативе.

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