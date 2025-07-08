Новейшая романтическая комедия, которая погрузит зрителей в настоящую итальянскую страсть

Компания Green Light Films представляет одну из самых романтичных комедий лета – ленту "Правила флирта". Это легкая романтическая комедия, которая позволяет заглянуть в мысли двух влюбленных героев, чтобы разоблачить таинственные механизмы, управляющие их поступками.

История первого свидания, погружающая в лабиринты сознания двух главных героев точно не оставит равнодушными, ведь приправлена юмором и пикантными моментами. В материале Кино 24 узнаете подробности о ленте.

Смотрите также Выйдет ли 3 сезон любимого украинского сериала "Женский доктор": что известно о продолжении

"Правила флирта" – новая романтическая комедия: что известно

Режиссером фильма является Паоло Дженовезе, который также выступил соавтором сценария вместе с Изабеллой Агилар. Их сотрудничество создало глубокую и одновременно легкую комедию, исследующую сложность человеческих эмоций и взаимоотношений.

По сюжету, Пьеро – разведенный преподаватель философии, который снова пытается поверить в любовь. Лара – мечтательная, но разочарованная неудачными романтическими отношениями женщина. Они встречаются на первом свидании. Они чувствуют взаимную симпатию, но не решаются признаться в этом даже самим себе. Вместо искренности и непринужденности – сомнения, чрезмерный анализ и неустанные разговоры с собственными внутренними голосами.

Смогут ли они наконец утихомирить свой шум в голове и позволить сердцу проложить путь к настоящей близости?

"Правила флирта": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссурой фильма "Правила флирта" занимался итальянский режиссер Паоло Дженовезе, известный своей работой над кинохитом "Идеальные незнакомцы", который получил бешеную популярность во всем мире.

Сценарий ленты создали Паоло Дженовезе, Изабелла Агилар, Лючия Каламаро, Паоло Костелла и Фламиния Гресси. Они профессионально воплотили увлекательную комедийную историю, исследующую внутренний мир героев через борьбу их многочисленных личностей. Она полна юмором, эмоциями и неожиданными поворотами.

В главной мужской роли Эдоардо Лео ("Идеальные незнакомцы", "Безумное счастье", "Гений и дурак"), который мастерски воплощает образ интеллигентного, но растерянного мужчины на распутье жизни. Его партнершей на экране стала Пилар Фольяти – яркая звезда нового поколения, известная по сериалам "Cuori" и "Corro da te".



Фильм "Правила флирта" / Кадр из фильма

Также в фильме появляется звездный ансамбль итальянского кино: Клаудио Сантамария ("Дже Джетало", "Рим"), Виттория Пуччини ("Счастье", "Единственный шанс"), Марко Джаллини ("Идеальные незнакомцы", "Все еще вместе"), Клаудия Пандольфи ("Все может случиться", "Красная дверь"), Рокко Папалео ("Базиликата – Техас", "Сегодня я возвращаюсь домой"), Эмануэла Фанелли, Маурицио Ластрико и Мария Кьяра Джаннетта.

В кинотеатрах Украины фильм выйдет уже 24 июля

Кстати, вышел трейлер нового фильма от оскароносного украинского режиссера Мстислава Чернова. Смотрите – по ссылке.