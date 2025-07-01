Он известен зрителю благодаря фильмам "Ла-Ла Ленд", "Барби" и многим другим. В материале Кино 24 покажем трейлер и расскажем больше о сюжете ленты.

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Вышел трейлер фильма "Проект "Аве Мария""

Фильм основан на одноименном романе американского писателя Энди Уэйра. Действие ленты происходит в недалеком будущем, в период, когда человечество уже стоит на пороге глобального уничтожения.

Для того, чтобы избежать катастрофы, команда ученых и инженеров работает над амбициозным проектом под названием "Аве Мария". Это инновационная инициатива, которая создана для того, чтобы спасти нашу планету.

"Проект "Аве Мария"": смотрите онлайн трейлер фильма

В один момент астронавт Райленд Грейс просыпается на борту космического корабля и совсем не может вспомнить, кто он есть и какую миссию выполняет. Он постепенно восстанавливает свою память и осознает, что остался единственным, выжившим в экспедиции, которую отправляли в далекую звездную систему.

Теперь Грейсу предстоит полагаться на свои научные знания, нестандартное мышление и желание выжить. Но, возможно, эта борьба будет не такой уж и одинокой, как казалось в начале.

Премьера фильма запланирована на 20 марта 2026 года.

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