В сети уже можно прочитать немало комментариев от украинских зрителей. Мнения разделились. В материале Кино 24 мы собрали подборку тикток-отзывов от поклонников и критиков.

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Тикток-отзывы зрителей на сериал "Игра в кальмара"

Среди отзывов, которые можно увидеть в тиктоке, – совершенно разные реакции. Некоторые из зрителей потрясен финалом, другие – расстроены. Кто-то хочет продолжения, а кто-то разъярен, ведь разочаровался в любимых героях. Вот какие тикток-отзывы оставляют зрители со всего мира. Среди них – и украинцы.

Кстати, ранее мы также собирали первые отзывы зрителей на финальный сезон "Игры в кальмара". Читайте – по ссылке.