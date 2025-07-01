У мережі вже можна прочитати чимало коментарів від українських глядачів. Думки розділилися. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку тікток-відгуків від прихильників та критиків.

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Тікток-відгуки глядачів на серіал "Гра в кальмара"

Серед відгуків, які можна побачити у тіктоці, – абсолютно різні реакції. Дехто з глядачів приголомшений фіналом, інші – засмучені. Хтось хоче продовження, а хтось розлючений, адже розчарувався в улюблених героях. Ось які тікток-відгуки залишають глядачі з усього світу. Серед них – і українці.

До речі, раніше ми також збирали перші відгуки глядачів на фінальний сезон "Гри в кальмара". Читайте – за посиланням.