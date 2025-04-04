Скандальный фильм "Раша гудбай" взорвал сеть комментариями: что пишут о ленте

Премьера фильма "Раша гудбай" в Украине состоялась 27 марта 2025 года. Лента сразу вызвала немало вопросов в сети. Сейчас украинцы активно высказывают свое мнение о нецелесообразности таких лент.

Александр Бухтияр – соучредитель проекта Мобильные врачи и переселенец из Мариуполя, опубликовал фрагмент фильма в соцсетях. В материале Кино 24 мы собрали комментарии, которые пишут люди под его публикацией.

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Что пишут украинцы о фильме "Раша гудбай"

В сети можно прочитать немало комментариев. Среди них есть немало тех, кто абсолютно возмущен идеей ленты. Люди пишут, что тема фильма является болезненной для пострадавших от российской агрессии, и комедийный жанр считается неуместным для ее освещения. Вот, что можно прочитать в комментариях:

"Я прямо в шоке. Ну они не могут быть такими идиотами это не возможно. Вопрос зачем они такое делают? Еще больше разъединить страну или готовят нас, чтобы мы радовались, когда эти территории будут отданы. Я надеюсь, что я что-то не понимаю. Это безумие какое-то."

"Это такое позорище. Это такой плевок в лицо всем тем, кто случайно выжил в том аду"

"Страна должна показывать больше документальных фильмов, о реальных событиях, а не выпускать очередных "Юриков", высмеивая людей из оккупации, касаться болезненной темы Мариуполя еще и выгребать деньги из бюджета, который должен в первую очередь идти на нужды войны!"

"Пожалуйста, осудите их. Это дно. Нельзя это оставить просто так!"

Есть зрители, которым лента понравилась: что они пишут

Однако есть также часть людей, которые считают, что лента "Раша гудбай" оказалась значительно лучше, чем все ожидали. Многие зрители пишут, что фильмы заставил и плакать и смеяться. Кроме этого отмечают, что важно досмотреть ленту до конца, а потом делать выводы. Вот, что пишут некоторые украинцы: