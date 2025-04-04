Скандальный фильм "Раша гудбай" взорвал сеть комментариями: что пишут о ленте
- Премьера фильма "Раша гудбай" в Украине вызвала возмущение у многих зрителей из-за признания неуместности комедийного жанра для освещения болезненных тем для украинского народа.
- Некоторые зрители оценили фильм положительно.
Премьера фильма "Раша гудбай" в Украине состоялась 27 марта 2025 года. Лента сразу вызвала немало вопросов в сети. Сейчас украинцы активно высказывают свое мнение о нецелесообразности таких лент.
Александр Бухтияр – соучредитель проекта Мобильные врачи и переселенец из Мариуполя, опубликовал фрагмент фильма в соцсетях. В материале Кино 24 мы собрали комментарии, которые пишут люди под его публикацией.
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Что пишут украинцы о фильме "Раша гудбай"
В сети можно прочитать немало комментариев. Среди них есть немало тех, кто абсолютно возмущен идеей ленты. Люди пишут, что тема фильма является болезненной для пострадавших от российской агрессии, и комедийный жанр считается неуместным для ее освещения. Вот, что можно прочитать в комментариях:
- "Я прямо в шоке. Ну они не могут быть такими идиотами это не возможно. Вопрос зачем они такое делают? Еще больше разъединить страну или готовят нас, чтобы мы радовались, когда эти территории будут отданы. Я надеюсь, что я что-то не понимаю. Это безумие какое-то."
- "Это такое позорище. Это такой плевок в лицо всем тем, кто случайно выжил в том аду"
- "Страна должна показывать больше документальных фильмов, о реальных событиях, а не выпускать очередных "Юриков", высмеивая людей из оккупации, касаться болезненной темы Мариуполя еще и выгребать деньги из бюджета, который должен в первую очередь идти на нужды войны!"
- "Пожалуйста, осудите их. Это дно. Нельзя это оставить просто так!"
Есть зрители, которым лента понравилась: что они пишут
Однако есть также часть людей, которые считают, что лента "Раша гудбай" оказалась значительно лучше, чем все ожидали. Многие зрители пишут, что фильмы заставил и плакать и смеяться. Кроме этого отмечают, что важно досмотреть ленту до конца, а потом делать выводы. Вот, что пишут некоторые украинцы:
- "Ходили с сыном в кинотеатр на этот фильм, и нам очень понравилось, я пол фильма проплакала, но было много и веселых моментов. Поэтому, я этот фильм рекомендую".
- "Смотрела в кино, очень понравился. Игра актеров на высоте. Я бы не сказала, что это комедия, потому что моментов, когда я плакала, было больше. Считаю, что фильм стоит просмотра, оказался лучше, чем ожидала."
- "Мне понравился, хотя до конца думал, что это будет кринж. Многие считают, что фильм изображает всех жителей оккупированных территорий предателями, но это не так. Как минимум, это видно по сцене, где показано, сколько украинцев реально было эвакуировано на запад Украины".