Сеть не утихает от обсуждений: почему фильм "Раша гудбай" наделал столько шума

В последнее время сеть просто не утихает от обсуждений скандального фильма "Раша гудбай". В тик-токе можно увидеть немало видеороликов, которые публикуют зрители.

Это отрывки из фильма, отзывы и впечатления, которыми делятся украинцы после просмотра. В материале Кино 24 мы расскажем, почему фильм "Раша гудбай" наделал столько шума.

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Почему фильм "Раша гудбай" приобрел такую популярность

Комедийно-драматическая лента "Раша гудбай" была создана студией "Квартал 95". Премьера фильма состоялась 27 марта 2025 года. Однако еще до премьеры на больших экранах лента получила немало критики от украинцев. Дело в том, что людям не понравилось, как создатели фильма представляют оккупированные территории.

"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма

Многие украинцы отмечают, что комедийный жанр является абсолютно неуместным для освещения таких болезненных тем в Украине сегодня. Однако актеры фильма, среди которых Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Алексей Нагрудный и другие, отмечают, что для того, чтобы полностью понять идею фильма, его нужно сначала посмотреть. Поэтому многие украинцы таки посмотрели ленту и сделали собственные выводы. Сегодня сеть просто не утихает от обсуждений фильма.

Вот, какие ролики публикуют украинцы в тиктоке:

Кстати, узнайте, где посмотреть ленту "Раша гудбай" онлайн – по ссылке.