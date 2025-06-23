Сеть не утихает от обсуждений: почему фильм "Раша гудбай" наделал столько шума
- Фильм "Раша гудбай", созданный студией "Квартал 95", вызвал много обсуждений.
- Зрители критикуют неуместность комедийного жанра для освещения болезненных тем в Украине, но многие просмотрели фильм, чтобы понять его идею.
- Премьера фильма состоялась 27 марта 2025, а обсуждения в сети продолжаются, особенно в тиктоке, где зрители публикуют отзывы и отрывки.
В последнее время сеть просто не утихает от обсуждений скандального фильма "Раша гудбай". В тик-токе можно увидеть немало видеороликов, которые публикуют зрители.
Это отрывки из фильма, отзывы и впечатления, которыми делятся украинцы после просмотра. В материале Кино 24 мы расскажем, почему фильм "Раша гудбай" наделал столько шума.
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Почему фильм "Раша гудбай" приобрел такую популярность
Комедийно-драматическая лента "Раша гудбай" была создана студией "Квартал 95". Премьера фильма состоялась 27 марта 2025 года. Однако еще до премьеры на больших экранах лента получила немало критики от украинцев. Дело в том, что людям не понравилось, как создатели фильма представляют оккупированные территории.
"Раша гудбай": смотрите онлайн трейлер фильма
Многие украинцы отмечают, что комедийный жанр является абсолютно неуместным для освещения таких болезненных тем в Украине сегодня. Однако актеры фильма, среди которых Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Алексей Нагрудный и другие, отмечают, что для того, чтобы полностью понять идею фильма, его нужно сначала посмотреть. Поэтому многие украинцы таки посмотрели ленту и сделали собственные выводы. Сегодня сеть просто не утихает от обсуждений фильма.
Вот, какие ролики публикуют украинцы в тиктоке:
Кстати, узнайте, где посмотреть ленту "Раша гудбай" онлайн – по ссылке.