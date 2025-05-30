Что посмотреть на выходных: в кинотеатрах вышел фильм с легендарным Аль Пачино

30 мая в мире состоялась премьера жуткого хоррора "Ритуал". Режиссером и сосценаристом фильма выступил Дэвид Миделл.

Эта лента обещает покорить сердца зрителей благодаря актерскому составу и оригинальному сюжету, который будет рассказывать о сложных ритуалах экзорцизма. Подробнее о "Ритуале" – рассказывает Кино 24.

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"Ритуал": что известно о фильме

Сюжет американского фильма "Ритуал" разворачивается вокруг двух священников – Теофилуса Ризингера и Джозефа Штайгера. Они решают провести несколько тяжелых ритуалов экзорцизма, чтобы спасти молодую девушку, которая страдает из-за одержимости демонами. Однако один из отцов имеет кризис веры, а второй – борется с собственным непростым прошлым. Смогут ли священники забыть о собственных страхах и проблемах и объединиться ради победы в борьбе с дьяволом?

Известно, что лента основана на реальных событиях. Основой для фильма стал задокументированный случай одержимости демонами и экзорцизмом американки Эммы Шмидт.

Главные роли в "Ритуале" исполнили: 85-летний Аль Пачино, оскароносный актер, известный по ролям в лентах "Крестный отец", "Адвокат дьявола" и "Запах женщины", и 42-летний Дэн Стивенс, получивший свою популярность благодаря участию в британской драме "Аббатство Даунтон". Что интересно, место последнего сначала должен был занять Бен Фостер. Впрочем, в апреле 2024 года стало известно, что тот покинул проект, отдав свою роль Дэну.

"Ритуал": смотрите трейлер фильма онлайн

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