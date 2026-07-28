Звезда "Игры престолов" сыграл палача НКВД: о чем громкая историческая драма

Фильмов о Второй мировой немало, но далеко не все рассказывают о войне без батальных сцен и взрывов. "Санаторий Горького. Поединок" делает ставку не на экшн, а на психологическое напряжение. И, похоже, именно в этом его сила.

Тем временем в материале 24 Канала как снималась и кто сгорает в масштабном проекте производства Украины, Польши и Ирландии, которую украинские зрители смогут увидеть в кино уже с 10 сентября.

Сюжет фильма



Постер фильма "Горький санаторий. Поединок" / Фото Solar Media Entertainment



События фильма разворачиваются в 1939 году после советского вторжения в Польшу. Тысячи представителей польской элиты оказываются в плену. Среди них – известный пианист Кароль Грабовский, которого советские агенты пытаются склонить к сотрудничеству с коммунистическим режимом.

Но главное сражение здесь происходит не с оружием, а словами. Между Каролем и агентом НКВД разворачивается психологический поединок, в котором на кону – достоинство человека и право остаться собой.

Детали съемок и актерский состав

Режиссером фильма стал Лукаш Палковский, автор одного из самых успешных польских фильмов "Боги".

Кароля Грабовского сыграл один из известнейших польских актеров Якуб Гершал. А его главного оппонента воплотил Эйдан Гиллен, которого большинство зрителей помнят как интригана Питера Бейлиша из "Игры престолов". Похоже, харизматичных антагонистов он выбирает не случайно.

В ленте также сыграли Виктор Жданов и польский актер Матеуш Костюкевич, известный украинским зрителям по роли главного антагониста в фильме "Довбуш".

Практически все действие происходит в одной локации, но это только прибавляет напряжения. История о Катынской трагедии сегодня звучит особенно остро, ведь в который раз напоминает: методы империй меняются гораздо меньше, чем хотелось бы.

К слову, уже в августе в украинский прокат выйдет еще одна отечественная лента - Поезд "Червона рута" , посвященная легендарному фестивалю украинской песни.