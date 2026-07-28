А тим часом у матеріалі 24 Каналу як знімалась і хто згірає у масштабному проєкті виробництва України, Польщі та Ірландії, яку українські глядачі зможуть побачити в кіно вже з 10 вересня.

Сюжет фільму



Постер фільму "Санаторій Горького. Поєдинок" / Фото Solar Media Entertainment



Події стрічки розгортаються у 1939 році після радянського вторгнення до Польщі. Тисячі представників польської еліти опиняються в полоні. Серед них – відомий піаніст Кароль Грабовський, якого радянські агенти намагаються схилити до співпраці з комуністичним режимом.

Та головна битва тут відбувається не зі зброєю, а словами. Між Каролем і агентом НКВС розгортається психологічний двобій, у якому на кону – людська гідність і право залишитися собою.

Деталі зйомок та акторський склад

Режисером фільму став Лукаш Палковський, автор одного з найуспішніших польських фільмів "Боги".

Кароля Грабовського зіграв один із найвідоміших польських акторів Якуб Гєршал. А його головного опонента втілив Ейдан Гіллен, якого більшість глядачів пам'ятає як інтригана Пітера Бейліша з "Гри престолів". Схоже, харизматичних антагоністів він обирає не випадково.

У стрічці також зіграли Віктор Жданов і польський актор Матеуш Костюкевич, відомий українським глядачам за роллю головного антагоніста у фільмі "Довбуш".

Майже вся дія відбувається в одній локації, але це лише додає напруги. Історія про Катинську трагедію сьогодні звучить особливо гостро, адже вкотре нагадує: методи імперій змінюються значно менше, ніж хотілося б.

До слова, вже у серпні в український прокат вийде ще одна вітчизняна стрічка – "Потяг "Червона рута", присвячена легендарному фестивалю української пісні.