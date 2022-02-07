Фильм Сенцова на Netflix: продюсер криминальной драмы прокомментировал безумный успех "Носорога"

Американский стриминг Netflix купил права на показ фильма Олега Сенцова о лихих 90-х в Украине. Редакция Кино 24 взяла комментарий у продюсера фильма и директора "Артхаус Трафик" Дениса Иванова.

Хотя премьера фильма "Носорог" в Украине запланирована на 17 февраля 2022 года, но права на онлайн премьеру уже успела приобрести корпорация Netflix. Это один из немногих украинских кинопроектов, представленных на американской платформе.

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Денис Иванов подчеркнул, что онлайн премьеру ленты на Netflix стоит ждать ориентировочно в мае 2022 года.

Это первый украинский фильм, купленный большой корпорацией еще задолго до релиза в кинотеатрах. Очевидно, что это говорит о качестве ленты "Носорог", а также о вере людей, которые покупали проект, – что это кино реально сработает и у него будет большое количество зрителей, в том числе и онлайн. Денис Иванов продюсер фильма "Носорог"

Также директор "Артхаус Трафик" фильма отметил, что платформа Netflix будет единственным стримингом в Украине, который будет представлять украинскую премьеру онлайн фильма Олега Сенцова.

Следите за новостями Кино 24, мы подготовили интересное интервью с режиссером фильма "Носорог" Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым ("Артхаус Трафик"), а также отзыв на фильм о сложном периоде украинской истории – криминальные 90-е годы.

"Носорог" 2022: смотрите трейлер фильма

Напомним, что мировая премьера "Носорога" состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в рамках программы "Горизонты" в сентябре 2021 года.

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Сюжет фильма Олега Сенцова

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По сюжету "Носорог" будет рассказывать о 90-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен разворачивается история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в ней были не случайными. Олег Сенцов говорит, что фильм не о бандитах, а об украинской истории.