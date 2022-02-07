Хоча прем'єра стрічки "Носоріг" в Україні запланована на 17 лютого 2022 року, але права на онлайн прем'єру вже встигла придбати корпорація Netflix. Це один з небагатьох українських кінопроєктів, які представлені на американській платформі.

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Денис Іванов наголосив, що на онлайн прем'єру стрічки на Netflix варто чекати орієнтовно у травні 2022 року.

Це перший український фільм, що був куплений великою корпорацією ще задовго до релізу у кінотеатрах. Очевидно, що це говорить про якість стрічки "Носоріг", а також це про віру людей, які купували проєкт, – що це кіно реально спрацює і у нього буде велика кількість глядачів, в тому числі й онлайн. Денис Іванов продюсер фільму "Носоріг"

Також директор "Артхаус Трафік" наголосив, що платформа Netflix буде єдиним стримінгом в Україні, що представлятиме українську прем'єру стрічки Олега Сенцова онлайн.

Важливо. Слідкуйте за новинами Кіно 24, ми підготували цікаве інтерв'ю з режисером стрічки "Носоріг" Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим ("Артхаус Трафік"), а також відгук на фільм про складний період української історії – кримінальні 90-ті роки.

"Носоріг" 2022: дивіться трейлер фільму

Нагадаємо, що світова прем'єра "Носорога" відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти" у вересні 2021-го року.

Важливо. Кримінальну драму визнали найкращою на фестивалі Stockholm International Film, а виконавець головної ролі у картині, Сергій Філімонов, переміг у категорії "Найкращий актор".

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Сюжет фільму Олега Сенцова

За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до Незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.