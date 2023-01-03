В исполнении Оксаны Мухи и Ивана Леньо: вышел клип на саундтрек к фильму "Щедрик"

Историческая драма украино-польского производства "Щедрик" выходит в кинотеатрах с 5 января 2023 года. История происходит во время Второй мировой войны в Ивано-Франковске.

По сюжету три семьи – украинцы, поляки и евреи объединились перед лицом двух тоталитарных систем: СССР и нацистского режима Третьего рейха, чтобы выжить в водовороте террора, помогая друг другу. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба фильма.

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Вышел клип на саундтрек к фильму "Щедрик"

Песня "Я чувствую тебя" в исполнении Ивана Леньо и Оксаны Мухи стала одной из главных музыкальных тем фильма. Она рассказывает о любви главных героев, которая переживает какие-либо препятствия и продолжается больше всего. В клипе использованы кадры из фильма, а также специально снятые сцены с Иваном и Оксаной в реальных декорациях фильма.

Клип на саундтрек к фильму "Щедрик": смотрите онлайн в исполнении Оксаны Мухи и Ивана Леньо

Интересно, что драма "Щедрик" стала актерским дебютом для Оксаны Мухи – она сыграла в картине эпизодическую роль. На победительницу "Голоса Страны" (1+1) обратила внимание режиссер Олеся Моргунец-Исаенко. А песня дуэта Оксаны и Ивана Леньо из Kozak System выразила чувство главных героев фильма, поэтому режиссер предложила сделать ее саундтреком.

Песня была написана Сергеем Соловием, трубачем Kozak System, а впервые ее исполнили в 2019 году в дуэте с Оксаной. Клип "Я чувствую тебя" стал своеобразным неофициальным тизером ленты.

"Щедрик" – один из тех фильмов, которыми наш народ может и должен гордиться. Картина рассказывает правдивую историю украинцев и раскрывает подлинное лицо россиян. Все, что когда-то уже проходили наши предки, мы сейчас снова переживаем с нашими детьми. Картина создана с большой любовью. Режиссерская и операторская работы, игра актеров, костюмы, визаж, локации... Все очень, очень достойно,

– поделилась певица и исполнительница одной из ролей в фильме Оксана Муха.

Смотрите историческую драму "Щедрик" с 5 января 2022 во всех кинотеатрах Украины.

"Щедрик": смотрите трейлер фильма