За сюжетом, три родини – українці, поляки та євреї об’єдналися перед обличчям двох тоталітарних систем: СРСР та нацистського режиму Третього рейху, щоби вижити у вирі терору, допомагаючи одне одному. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

Читайте також Найочікуваніші кінопрем’єри 2023 року, яких чекає весь світ

Вийшов кліп на саундтрек до фільму "Щедрик"

Пісня "Я відчуваю тебе"у виконанні Івана Леньо та Оксани Мухи стала однією з головних музичних тем стрічки. Вона розповідає про кохання головних героїв, яке переживає будь-які перешкоди та триває понад усе. У кліпі використані кадри з фільму, а також спеціально відзняті сцени з Іваном та Оксаною у реальних декораціях стрічки.

Кліп на саундтрек до фільму "Щедрик": дивіться онлайн у виконанні Оксани Мухи та Івана Леньо

Цікаво, що драма "Щедрик" стала акторським дебютом для Оксани Мухи – вона зіграла у стрічці епізодичну роль. На переможницю "Голосу Країни" (1+1) звернула увагу режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко. А пісня дуету Оксани та Івана Леньо з Kozak System виразила почуття головних героїв фільму, тож режисерка запропонувала зробити її саундтреком.

Пісня була написана Сергієм Соловієм, трубачем Kozak System, а вперше її виконали у 2019 році в дуеті з Оксаною. Кліп "Я відчуваю тебе" став своєрідним неофіційним тизером стрічки.

"Щедрик" – один із тих фільмів, якими наш народ може і повинен пишатися. Картина розповідає правдиву історію українців і розкриває справжнє обличчя росіян. Усе, що колись уже проходили наші предки, ми зараз знову переживаємо із нашими дітьми…Картину створено з великою любов‘ю. Режисерська та операторська роботи, гра акторів, костюми, візаж, локації...Все дуже, дуже достойно,

– поділилася співачка та виконавиця однієї з ролей у фільмі Оксана Муха.

Дивіться історичну драму "Щедрик" з 5 січня 2022 року в усіх кінотеатрах України.

"Щедрик": дивіться трейлер фільму