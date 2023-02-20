На "Берлинале-2023" показали фильм Шона Пенна о войне в Украине: первые кадры

На Берлинском международном кинофестивале "Берлинале" показали премьеру документального фильма американского режиссера Шона Пенна и продюсера Аарона Кауфмана "Суперсила". В нем рассказывают о борьбе украинцев с российскими оккупантами.

Кадры фильма, продемонстрированные на кинофестивале, опубликовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Перед премьера на Берлинале почтили минутой молчания погибших украинцев.

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Ермак поблагодарил Шона Пена и Аарона Кайфмана за фильм. "Потому что битва за правдивую историю – это еще один фронт войны, на котором мы должны выиграть". Правда в кино – это наша победа", – написал он.



Война сменила сценарий фильма

В интервью Associated Press Пенн рассказал, что приехал в Киев накануне 24 февраля 2022 года, чтобы снять фильм о Владимире Зеленском – бывшего комика, ставшего президентом Украины.

После того как записали первое интервью с Зеленским, Шон Пенн вернулся в гостиницу, и в ту же ночь Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Как напоминает американский режиссер, во время первой встречи Зеленский был одет в костюм, а уже в следующий раз - был в камуфляже, а "его страна была в состоянии войны".



Шон Пенн поддерживает Украину / Фото пресс-службы ОП

Пэн говорит, что полномасштабное вторжение России в Украину изменило сценарий фильма. И теперь на экране кинофестиваля зрители увидели кадры по борьбе украинцев с российскими оккупантами.

Представляя фильм, художественный руководитель из Берлина Карло Чатриан сказал: "Это документальный фильм, снятый при очень сложных обстоятельствах, но это также фильм, рассказывающий о роли искусства и художников в трудные времена".

К слову, в ноябре 2022 года Шон Пенн посетил Украину и привел Зеленскому своего Оскара. Награда будет находиться в Украине до окончания войны как символ веры в победу нашей страны. Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актера было награжден за значительные личные награды.