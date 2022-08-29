Максим Козицкий в телеграме вспомнил, как в конце марта во Львовской ОВА встречались с Шоном Пенном и договорились о помощи вынужденным переселенцам от возглавляемой им благотворительной организации CORE. Он поздравил Пенна с заслуженным знаком и поблагодарил за всю помощь.

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Максим Козицкий напомнил, как с марта во Львовскую область поступило гуманитарной помощи на 30 тысяч долларов.

Это продукты, медикаменты, бытовая техника. Помогают приютам, где живут вынужденные переселенцы, интернатам, нашим волонтерам на Главном железнодорожном вокзале и "Арене Львов". В организации акцентируют: намерены и дальше поддерживать жителей Украины в разных областях,

– написал он.

"Искренне поздравляю Шона Пенна с заслуженным отличием, спасибо за всю помощь. Ждем премьеру документального фильма о российско-украинской войне, который режиссер сейчас снимает", – дополнил он.



Максим Козицкий и Шон Пенн / Фото с телеграммы

Шон Пенн и Украина

Сам Пенн был в Украине, когда россия ворвалась в наше государство и начала полномасштабную войну. Тогда он уже работал над документальным фильмом, а ранее, в ноябре 2021 года, имел возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, сегодня защищающими украинские земли.

Впоследствии актер подписал соглашение с мэром Кракова, согласно которому благотворительная организация CORE поддержит Краков, где находятся тысячи беженцев из Украины. Кроме того Львовщина уже получала обещанные партии гуманитарной помощи от организации Пенна.

27 июня Шон Пенн снова приехал в Украину. Известный актер посетил города Бучу и Ирпень в Киевской области, которые очень пострадали от оккупации россиян. Кроме того, он снимает кино, которое поможет миру узнать о зверствах россиян в Украине.

28 июня Шон Пенн встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, который поблагодарил его за режиссерскую работу.

Кроме того, 1 июля Шон Пенн посетил Одесщину и встретился с Колей Сергой. Также он купил украинскую картину благотворительного проекта Vony Razom – "333". Деньги по ее продаже пошли на украинскую армию.