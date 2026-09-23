Фильм, который в 1998 году предсказал нашу жизнь в социальных сетях

Представьте, что за вашей жизнью следят миллионы людей. Дом – декорация, соседи – актеры, жена рекламирует товары прямо во время ссоры, а где-то наверху сидит режиссер и решает, когда вам должен пойти дождь. В 1998 году это звучало как странная сатира. В 2026-м достаточно просто открыть инстаграм.

"Шоу Трумана" давно стало классикой, которую одинаково интересно смотреть и в первый раз, и в десятый. Здесь мы видим Джима Керри без привычного гротеска, на первый взгляд очень простую историю и вопрос, который не теряет актуальности: что делать, если весь комфорт вокруг тебя – одна большая ложь? О том, как снимали фильм, рассказывает 24 Канал.

"Шоу Трумана"

Год: 1998

Жанр: драма, комедия, сатира

IMDb: 8,2

Режиссер: Питер Вир

В ролях: Джим Керри, Эд Харрис, Лора Линни, Ноа Эммерих, Наташа МакЭлхоун.

Что фильм "Шоу Трумана" рассказывает



Фильм "Шоу Трумана" /Фото IMDb



Труман Бербанк живет в идеальном городке Си-Хейвен. У него есть дом, жена, работа в страховой компании и соседи, которые улыбаются чуть чаще, чем это делают нормальные соседи. Есть только одна деталь: Труман – единственный человек, который не знает, что живет в телешоу.

За ним с самого рождения следят скрытые камеры, его близкие – актеры, а весь мир вокруг построен внутри гигантской студии. Когда декорации начинают давать сбой, Труман постепенно понимает, что с его жизнью что-то очень не так.

Изначально фильм должен был быть гораздо мрачнее

Сценарист Эндрю Никол переписывал сценарий не менее 16 раз. Первоначальная версия была гораздо мрачнее: действие происходило в искусственном Нью-Йорке, у Трумана были гораздо более мрачные приключения, а финал продолжался уже после его выхода из студии.

Питер Вир решил изменить тон и перенести героя в почти сказочный американский городок. Так история стала менее явной фантастикой – и от этого, пожалуй, еще более тревожной.

Си-Хейвен существует на самом деле



Фильм "Шоу Трумана" /Фото IMDB



Идеальный городок, где живет Трумэн, не строили полностью в павильоне. Основные сцены снимали в Сисайде во Флориде – настоящем городке с аккуратными домами, верандами и почти неестественно ровными улицами. Он стал главной локацией для вымышленного Си-Гейвена.

Джим Керри был рискованным выбором

До этого Керри был известен прежде всего по "Эйсу Вентуре", "Маске" и другим комедиям, где его лицо работало примерно за троих каскадеров одновременно.

Сам сценарист сначала не был уверен в таком кастинге. Даже Брайан Де Пальма, который какое-то время мог стать режиссером, не видел Керри в драматической роли. А Питер Вир, напротив, был убежден, что именно он нужен фильму.

Часть сцен Керри фактически придумывал сам

Фильм "Шоу Трумана" /Фото IMDB



Знаменитые моменты перед зеркалом, когда Трумэн разговаривает сам с собой и рисует на стекле, получили особое развитие благодаря импровизациям Керри. Вир вспоминал, что актер показывал ему целые серии таких мини-сцен у себя дома, а затем лучшие идеи оставили для фильма.

Джим Керри и Эд Харрис даже не встречались на съемках. Самый интересный факт: Трумэн и Кристоф – человек, который буквально контролирует всю его жизнь, – почти весь фильм существуют в разных мирах.

И так было не только по сюжету. Джим Керри и Эд Харрис во время съемок не встречались, ведь их сцены снимались отдельно.

Для вымышленного шоу создали целую историю

Питер Вир не ограничился тем, что видно в кадре. Он написал примерно 10 страниц предыстории самого телевизионного "Шоу Трумана" – как оно развивалось, какой статус имело и даже какие награды получало.

Эти детали зритель почти не видит, но именно они помогли сделать вымышленный мир удивительно убедительным.

А еще мы рассказывали о том, что происходило при создании фильма "Грязные танцы".