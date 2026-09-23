"Шоу Трумана" давно стало класикою, яку однаково цікаво дивитися і вперше, і вдесяте. Тут є Джим Керрі без звичного гротеску, дуже проста на перший погляд історія і питання, яке не старіє: що робити, якщо весь комфорт навколо тебе – одна велика брехня? То ж як знімали фільм – розповідає 24 Канал.

"Шоу Трумана"

Рік: 1998

Жанр: драма, комедія, сатира

IMDb: 8,2

Режисер: Пітер Вір

У ролях: Джим Керрі, Ед Гарріс, Лора Лінні, Ноа Еммеріх, Наташа МакЕлхоун.

Про що фільм "Шоу Трумана"



Фільм "Шоу Трумена" /Фото IMDB



Труман Бербанк живе в ідеальному містечку Сі-Гейвен. У нього є будинок, дружина, робота в страховій компанії та сусіди, які усміхаються трохи частіше, ніж це роблять нормальні сусіди. Є лише одна деталь: Труман – єдина людина, яка не знає, що живе у телешоу.

За ним із самого народження стежать приховані камери, його близькі – актори, а весь світ навколо побудований усередині гігантської студії. Коли декорації починають давати збій, Труман поступово розуміє, що з його життям щось дуже не так.

Спочатку фільм мав бути значно похмурішим

Сценарист Ендрю Нікол переписував історію щонайменше 16 разів. Початкова версія була набагато темнішою: дія відбувалася у штучному Нью-Йорку, Труман мав значно похмуріші пригоди, а фінал продовжувався вже після його виходу зі студії.

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Пітер Вір вирішив змінити тон і перенести героя у майже казкове американське містечко. Так історія стала менш очевидною фантастикою – і від цього, мабуть, ще тривожнішою.

Сі-Гейвен існує насправді



Фільм "Шоу Трумена" /Фото IMDB



Ідеальне містечко, де живе Труман, не будували повністю в павільйоні. Основні сцени знімали у Seaside у Флориді – справжньому містечку з акуратними будинками, верандами й майже неприродно правильними вулицями. Воно стало головною локацією для вигаданого Сі-Гейвена.

Джим Керрі був ризикованим вибором

До цього Керрі знали насамперед за "Ейсом Вентурою", "Маскоюм та іншими комедіями, де його обличчя працювало приблизно за трьох каскадерів одночасно.

Сам сценарист спочатку не був упевнений у такому кастингу. Навіть Браян Де Пальма, який певний час міг стати режисером, не бачив Керрі у драматичній ролі. А Пітер Вір, навпаки, був переконаний, що саме він потрібен фільму.

Частину сцен Керрі фактично придумував сам

Фільм "Шоу Трумена" /Фото IMDB



Знамениті моменти перед дзеркалом, коли Труман розмовляє сам із собою й малює на склі, сильно розвинулися завдяки імпровізаціям Керрі. Вір згадував, що актор показував йому цілі серії таких мінісцен у власному будинку, а потім найкращі ідеї залишили для фільму.

Джим Керрі та Ед Гарріс навіть не зустрічалися на зйомках. Найцікавіший факт: Труман і Крістоф – людина, яка буквально контролює все його життя, – майже весь фільм існують у різних світах.

І так було не лише за сюжетом. Джим Керрі та Ед Гарріс під час зйомок не зустрічалися, адже їхні сцени створювали окремо.

Для вигаданого шоу створили цілу історію

Пітер Вір не обмежився тим, що видно у кадрі. Він написав приблизно 10 сторінок передісторії самого телевізійного "Шоу Трумана" – як воно розвивалося, який мало статус і навіть які нагороди отримувало.

Ці деталі глядач майже не бачить, але саме вони допомогли зробити вигаданий світ дивно переконливим.

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