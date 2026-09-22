То 24 Канал розповідає як знімали стрічку 1987 року вже майже 40 років, але вона досі має армію прихильників.

"Брудні танці"

Рік: 1987

Жанр: мелодрама, драма, музичний

IMDb: 7,1

Режисер: Еміль Ардоліно

У ролях: Патрік Свейзі, Дженніфер Грей, Джеррі Орбах, Синтія Родс.

Про що фільм "Брудні танці"



Фільм "Брудні танці" / Фото imdb



Літо 1963 року. 17-річна Френсіс "Бебі" Гаусман приїжджає з батьками на курорт у Катскіллс. У планах – сімейний відпочинок, чемна поведінка й жодних пригод.

А потім вона знайомиться з викладачем танців Джонні Каслом. Бебі стає його партнеркою, відкриває зовсім інший світ і, звісно ж, закохується. Бо якби вона просто відпочила з батьками й повернулася додому, ми навряд чи говорили б про цей фільм через чотири десятиліття.

Як створювали фільм "Брудні танці"

Сценаристка Елеонор Бергстін частково використала власні спогади. У дитинстві вона відпочивала з сім'єю на курортах у Катскіллс, а в юності сама захоплювалася танцями. Водночас Бергстін наголошувала, що історія Бебі не є її буквальним життєписом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Продати сценарій виявилося значно важче, ніж навчити Бебі танцювати. За словами Бергстін, великі студії не бачили в проєкті особливого потенціалу. Зрештою за нього взялася невелика компанія Vestron Pictures. Бюджет становив близько 4–5 мільйонів доларів – приблизно в рази менше за типову голлівудську картину того часу.

Спочатку на "Брудні танці" взагалі дивилися майже як на продукт для швидкого прокату й домашнього відео. А в результаті стрічка стала одним із касових феноменів року та зібрала у світі понад 200 мільйонів доларів.

Знімали не там, де відбувається дія



Фільм "Брудні танці" / Фото imdb



За сюжетом усе відбувається у Катскіллс у штаті Нью-Йорк. Насправді ж основні сцени знімали у Вірджинії та Північній Кароліні.

Курорт Kellerman's частково "зіграла" Mountain Lake Lodge у Вірджинії, а фінальний танець знімали у переобладнаному спортзалі в Північній Кароліні. Тож навіть культовому курорту довелося трохи попрацювати актором.

Дженніфер Грей і Патрік Свейзі не були найкращими друзями

На екрані між Бебі та Джонні така хімія, що їй можна було б присвоїти окремий IMDb-рейтинг. За кадром усе було складніше.

Грей і Свейзі вже працювали разом у "Червоному світанку" й мали непрості стосунки. Сама акторка пізніше називала їх "олія і вода", але визнавала: саме ця напруга створила між персонажами потрібний ефект притягання й відштовхування.

Знамениту підтримку Грей виконала лише один раз

Так, ту саму. Дженніфер Грей настільки боялася фінальної підтримки, що не могла нормально її репетирувати. Коли настав час зйомки, працювали одразу три камери – і акторка виконала трюк фактично з першої спроби.

Пізніше вона зізнавалася, що ніколи більше його не повторювала. Тож усі весільні гості, які десятиліттями намагаються відтворити цю сцену після третього келиха шампанського, ризикують значно більше за саму Бебі.

Деякі улюблені моменти народилися випадково

Під час репетицій Дженніфер Грей постійно сміялася, коли Свейзі проводив рукою по її тілу. Його це помітно дратувало.

Режисер вирішив не викидати ці моменти – і вони потрапили до фільму. Саме тому сцена виглядає настільки природною: частково це були не акторські емоції, а справжня реакція двох людей, які в той момент трохи діяли одне одному на нерви.

Вода була зовсім не романтично теплою



Фільм "Брудні танці" / Фото imdb



Сцени, де Бебі та Джонні тренують підтримку у воді, виглядають як ідеальна літня романтика.

Насправді вода була дуже холодною. Знімальна група працювала восени, а Грей та Свейзі доводилося заходити у водойму з максимально романтичними обличчями, хоча організм у цей момент мав зовсім інші плани.

Свейзі працював із травмованим коліном

Патрік Свейзі був професійно підготовленим танцівником, але мав давню травму коліна, через яку свого часу навіть змінив напрям кар'єри.

Під час "Брудних танців" навантаження було серйозним, а деякі сцени давалися йому болісно. Проте саме його танцювальний досвід значною мірою зробив Джонні таким переконливим.

Фінальну пісню знайшли майже в останню мить

Сьогодні уявити фінал без "(I've Had) The Time of My Life" практично неможливо. Але творці перебрали величезну кількість композицій.

Автор пісні Френке Превіт згадував, що його демозапис був приблизно 150-м варіантом, який розглядали для фільму. Після того як команда почула композицію, фінальну сцену танцю навіть перезняли під неї.

А далі пісня отримала "Оскар" – і стала майже такою ж впізнаваною, як сам фільм.

З фільму хотіли прибрати важливу сюжетну лінію

Одна з центральних історій пов'язана з небезпечним нелегальним абортом Пенні. Потенційний рекламний партнер фільму вимагав прибрати цю тему.

Але Бергстін відмовилася, та й зробити це було практично неможливо: без цієї сюжетної лінії розвалювалася значна частина історії. У підсумку спонсор зник, а сцени залишилися.

Патрік Свейзі ще й написав одну з пісень

Як виявилося, йому було мало танцювати, грати й носити Бебі на руках. Свейзі став співавтором композиції "She's Like the Wind". Пісня потрапила до саундтреку й стала окремим хітом.

Раніше ми розповідали про те, як знімали популярну французьку комедію "Жандарми та інопланетяни".