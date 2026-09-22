Так, 24 Канал рассказывает , как снимался фильм 1987 года – уже почти 40 лет, но у него до сих пор есть целая армия поклонников.

"Грязные танцы"

Год: 1987

Жанр: мелодрама, драма, мюзикл

IMDb: 7,1

Режиссер: Эмиль Ардолино

В ролях: Патрик Свейзи, Дженнифер Грей, Джерри Орбах, Синтия Родс.

Что фильм "Грязные танцы" рассказывает



Фильм "Грязные танцы" / Фото imdb



Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис "Бэби" Хаусман приезжает с родителями на курорт в Катскиллс. В планах – семейный отдых, приличное поведение и никаких приключений.

А потом она знакомится с преподавателем танцев Джонни Каслом. Бэби становится его партнершей, открывает для себя совершенно другой мир и, конечно же, влюбляется. Ведь если бы она просто отдохнула с родителями и вернулась домой, мы вряд ли говорили бы об этом фильме спустя четыре десятилетия.

Как создавали фильм "Грязные танцы"

Сценаристка Элеонор Бергстин частично использовала собственные воспоминания. В детстве она отдыхала с семьей на курортах в Катскиллс, а в юности сама увлекалась танцами. В то же время Бергстин подчеркивала, что история Бэби не является ее буквальной биографией.

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Продать сценарий оказалось значительно сложнее, чем научить Бэби танцевать. По словам Бергстин, большие студии не видели в проекте особого потенциала. В конце концов за него взялась небольшая компания Vestron Pictures. Бюджет составил около 4–5 миллионов долларов – примерно в разы меньше, чем у типичной голливудской картины того времени.

Сначала на "Грязные танцы" вообще смотрели почти как на продукт для быстрого проката и домашнего видео. А в результате лента стала одним из кассовых феноменов года и собрала в мире более 200 миллионов долларов.

Снимали не там, где происходит действие



Фильм "Грязные танцы" / Фото imdb



По сюжету все происходит в Катскиллс в штате Нью-Йорк. На самом же деле основные сцены снимали в Вирджинии и Северной Каролине.

Курорт Kellerman's частично "сыграл" Mountain Lake Lodge в Вирджинии, а финальный танец снимали в переоборудованном спортзале в Северной Каролине. Так что даже культовому курорту пришлось немного поработать в роли актера.

Дженнифер Грей и Патрик Свейзи не были лучшими друзьями

На экране между Бэби и Джонни такая химия, что ей можно было бы присвоить отдельный рейтинг на IMDb. За кадром все было сложнее.

Грей и Свейзи уже работали вместе в "Красном рассвете" и имели непростые отношения. Сама актриса позже называла их "масло и вода", но признавала: именно это напряжение создало между персонажами нужный эффект притяжения и отталкивания.

Знаменитую сцену поддержания Грей исполнила только один раз

Да, ту самую. Дженнифер Грей настолько боялась финальной сцены, что не могла нормально ее репетировать. Когда пришло время съемки, работали сразу три камеры – и актриса выполнила трюк фактически с первой попытки.

Позже она признавалась, что больше никогда его не повторяла. Так что все свадебные гости, которые десятилетиями пытаются воспроизвести эту сцену после третьего бокала шампанского, рискуют гораздо больше, чем сама Бэби.

Некоторые любимые моменты родились случайно

Во время репетиций Дженнифер Грей постоянно смеялась, когда Свейзи проводил рукой по ее телу. Его это заметно раздражало.

Режиссер решил не вырезать эти моменты – и они попали в фильм. Именно поэтому сцена выглядит настолько естественной: отчасти это были не актерские эмоции, а настоящая реакция двух людей, которые в тот момент немного действовали друг другу на нервы.

Вода была совсем не романтически теплой



Фильм "Грязные танцы" / Фото imdb



Сцены, где Бэби и Джонни тренируют поддержку в воде, выглядят как идеальная летняя романтика.

На самом деле вода была очень холодной. Съемочная группа работала осенью, а Грей и Свейзи приходилось заходить в водоем с максимально романтичными выражениями лиц, хотя организм в этот момент имел совсем другие планы.

Свейзи работал с травмированным коленом

Патрик Свейзи был профессионально подготовленным танцором, но имел давнюю травму колена, из-за которой в свое время даже сменил направление карьеры.

Во время съемок "Грязных танцев" нагрузка была серьезной, а некоторые сцены давались ему с трудом. Однако именно его танцевальный опыт в значительной степени сделал Джонни таким убедительным.

Финальную песню нашли почти в последний момент

Сегодня представить финал без "(I've Had) The Time of My Life" практически невозможно. Но создатели перебрали огромное количество композиций.

Автор песни Френке Превит вспоминал, что его демозапись была примерно 150-м вариантом, который рассматривали для фильма. После того как команда услышала композицию, финальную сцену танца даже пересняли под нее.

А затем песня получила "Оскар" – и стала почти такой же узнаваемой, как и сам фильм.

Из фильма хотели убрать важную сюжетную линию

Одна из центральных сюжетных линий связана с опасным нелегальным абортом Пенни. Потенциальный рекламный партнер фильма требовал убрать эту тему.

Но Бергстин отказалась, да и сделать это было практически невозможно: без этой сюжетной линии рушилась значительная часть истории. В итоге спонсор исчез, а сцены остались.

Патрик Свейзи еще и написал одну из песен

Как оказалось, ему было мало танцевать, играть и носить Бэби на руках. Свейзи стал соавтором композиции "She's Like the Wind". Песня вошла в саундтрек и стала отдельным хитом.

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