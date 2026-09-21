24 Канал вспоминает "Жандарма и инопланетян" – пятый фильм знаменитой французской серии, в котором старая добрая комедия сочетается с фантастикой. Получилось настолько необычно, что почти полвека спустя это все еще прекрасно работает.

"Жандарм и инопланетяне"

Год: 1979

Жанр: комедия, фантастика

Режиссер: Жан Жиро

В ролях: Луи де Фюнес, Мишель Галабрю, Морис Риш, Жан-Пьер Рамбаль

IMDb: 6,3

Что фильм "Жандарм и инопланетяне"



"Жандарм и инопланетяне" / Фото imdb



После девятилетнего перерыва жандармы Сен-Тропе возвращаются к службе – и сталкиваются с проблемой, которой в должностной инструкции точно не было.

На Землю прибывают инопланетяне, способные принимать человеческий облик. Внутри они металлические, питаются нефтепродуктами, а отличить их от настоящих людей можно далеко не сразу. Крюшо, конечно же, берется спасать планету. Ведь если кто-то и может победить межгалактическое вторжение криками, гримасами и административным рвением – то это Луи де Фюнес.

Как проходили съемки фильма "Жандарм и инопланетяне"

Снимали фильм осенью 1978 года преимущественно в Сен-Тропе и его окрестностях. Причем традиционно одной из первых сняли финальную сцену – большой парад в порту.

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В качестве статистов привлекали местных жителей и туристов, которых в конце сезона в Сен-Тропе еще было в избытке. Поэтому часть людей в кадре фактически просто пришла посмотреть на Луи де Фюнеса – и невольно попала в историю французского кино.

Для фильма изготовили две летающие тарелки: большую декорацию и маленькую модель диаметром примерно 1,2 метра, которую использовали для сцены падения в воду. Интерьеры жандармерии тем временем воссоздавали в павильонах.

На съемочной площадке произошла трагедия



"Жандарм и инопланетяне" / Фото imdb



За веселой картиной скрывается и трагическая страница. Во время съемки автомобильного трюка возле жандармерии 9 октября 1978 года произошла серьезная авария. Машина, которой управляла каскадерша, вышла из-под контроля и врезалась возле магазина, задев прохожих. Одна женщина погибла, несколько человек получили тяжелые травмы. После этого съемки на несколько дней приостановили.

Интересные факты о фильме "Жандарм и инопланетяне"





"Жандарм и инопланетяне" / Фото imdb

Летающие тарелки делали не как попало. Для фильма их изготавливала французская компания MATRA, известная авиационными и автомобильными разработками. То есть к созданию реквизита для комедии о пришельцах подошли почти с инженерной серьезностью.

Для Ламбера Вильсона это был фактически дебют в большом кино. Будущая звезда "Матрицы" появляется здесь в небольшой роли инопланетянина. Тогда вряд ли кто-то в зале мог подумать, что спустя годы этот парень будет играть Меровингена рядом с Киану Ривзом.

Фильм стал главным кассовым хитом Франции 1979 года. Его посмотрели около 6,2 миллиона зрителей. Это был уже третий фильм из серии о жандармах, возглавивший годовой французский прокат.

Возвращение состоялось после долгой паузы. Между "Жандармом на прогулке" и "Жандармом и инопланетянами" прошло около восьми лет. Съемочная группа вновь собралась в Сен-Тропе в сентябре 1978 года.

Роль Жозефы сыграла другая актриса. Клод Жансак, ранее игравшая жену Крюшо, не смогла присоединиться к съемкам из-за театральных обязательств. Поэтому роль перешла к Марии Мобан. Для постоянных зрителей сериала это было примерно как включить новый сезон сериала и вдруг увидеть совсем другую маму главного героя.

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