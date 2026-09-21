24 Канал згадує "Жандарма та інопланетян" – п’ятий фільм знаменитої французької серії, який поєднав стару добру комедію з фантастикою. Вийшло настільки дивно, що майже півстоліття потому це все ще прекрасно працює.

"Жандарм та інопланетяни"

Рік: 1979

Жанр: комедія, фантастика

Режисер: Жан Жиро

У ролях: Луї де Фюнес, Мішель Галабрю, Моріс Ріш, Жан-П’єр Рамбаль

IMDb: 6,3

Про що фільм "Жандарм та інопланетяни"



"Жандарм та інопланетяни" / Фото imdb



Після дев’ятирічної перерви жандарми Сен-Тропе повертаються до служби – і отримують проблему, якої в посадовій інструкції точно не було.

На Землю прибувають інопланетяни, здатні набувати людської подоби. Усередині вони металеві, харчуються нафтопродуктами, а відрізнити їх від справжніх людей можна далеко не одразу. Крюшо, звісно, береться рятувати планету. Бо якщо хтось і може перемогти міжгалактичне вторгнення криками, гримасами й адміністративним завзяттям – то це Луї де Фюнес.

Як проходили зйомки фільму "Жандарм та інопланетяни"

Знімали фільм восени 1978 року переважно у Сен-Тропе та його околицях. Причому традиційно однією з перших відзняли фінальну сцену – великий парад у порту.

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До масовки долучали місцевих жителів і туристів, яких наприкінці сезону в Сен-Тропе ще було вдосталь. Тож частина людей у кадрі фактично просто прийшла подивитися на Луї де Фюнеса – і ненароком потрапила в історію французького кіно.

Для фільму виготовили дві літаючі тарілки: велику декорацію та маленьку модель приблизно 1,2 метра в діаметрі, яку використовували для сцени падіння у воду. Інтер’єри жандармерії тим часом відтворювали у павільйонах.

На майданчику сталася трагедія



"Жандарм та інопланетяни" / Фото imdb



За веселою картиною стоїть і трагічна сторінка. Під час знімання автомобільного трюку біля жандармерії 9 жовтня 1978 року сталася серйозна аварія. Машина, якою керувала каскадерка, втратила контроль і врізалася біля магазину, зачепивши перехожих. Одна жінка загинула, кілька людей отримали тяжкі травми. Після цього роботу на кілька днів зупинили.

Цікаві факти про фільм "Жандарм та інопланетяни"





"Жандарм та інопланетяни" / Фото imdb

Літаючі тарілки робили не абияк. Для фільму їх виготовляла французька компанія MATRA, відома авіаційними та автомобільними розробками. Тобто реквізит для комедії про прибульців підійшли створювати майже з інженерною серйозністю.

Для Ламбера Вільсона це був фактично дебют у великому кіно.Майбутня зірка "Матриці" з'являється тут у невеликій ролі інопланетянина. Тоді навряд чи хтось у залі міг подумати, що через роки цей хлопець гратиме Меровінгена поруч із Кіану Рівзом.

Фільм став головним касовим хітом Франції 1979 року. Його подивилися близько 6,2 мільйона глядачів. Це був уже третій фільм із серії про жандармів, який очолив річний французький прокат.

Повернення відбулося після довгої паузи. Між "Жандармом на прогулянці" та "Жандармом та інопланетянами" минуло близько восьми років. Знімальна група знову зібралася у Сен-Тропе у вересні 1978-го.

Жозефу зіграла інша акторка. Клод Жансак, яка раніше грала дружину Крюшо, не змогла приєднатися через театральні зобов'язання. Тому роль перейшла до Марії Мобан. Для постійних глядачів серії це було приблизно як увімкнути новий сезон серіалу й раптом побачити зовсім іншу маму головного героя.

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