Как снимали один из самых жутких фильмов в истории кино по книге Стивена Кинга

Есть фильмы ужасов, после которых страшно заходить на кухню ночью. А есть "Сияние", после которого начинаешь с подозрением смотреть даже на отели. Особенно если в них есть длинные коридоры, детские велосипеды и номер 237.

Фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга давно стал классикой, хотя в свое время далеко не все были готовы назвать его именно так. Сегодня же "Сияние" – один из тех фильмов, которые можно пересматривать десятилетиями и каждый раз находить в них новые детали. И именно о его съемках 24 Канал решил рассказать.

"Сияние"



Фильм "Сияние" / Фото imdb

Год: 1980

Жанр: психологический хоррор, мистика, триллер, драма

IMDb: 8,4

Режиссер: Стэнли Кубрик

В ролях: Джек Николсон, Шелли Дюваль, Дэнни Ллойд, Скетмен Крозерс, Барри Нельсон

Что фильм "Сияние"

Джек Торренс приезжает вместе с женой Венди и сыном Дэнни в уединенный отель "Оверлук". На зиму он устраивается на работу смотрителем, а вместе с ней получает прекрасную возможность пожить вдали от людей, в снегу по колено и вдали от цивилизации. Правда, у отеля есть одна маленькая проблема: он явно не хочет оставаться просто зданием.

Денни обладает сверхъестественной способностью видеть то, что скрыто от других. Постепенно мальчик узнает о страшном прошлом "Оверлука", а Джек начинает все сильнее меняться под влиянием отеля.

В результате семейный зимний отдых превращается в историю об изоляции, безумии, насилии и призраках. То есть типичный вариант, если вы решили провести зиму в горах.

Как снимали фильм "Сияние"



Фильм "Сияние" / Фото imdb



Кубрик был известен своей любовью к деталям, а во время работы над "Сиянием" эта любовь превратилась почти в отдельный вид спорта.

Большинство интерьеров "Оверлука" построили на студии Elstree Studios в Англии. Почему декорации были настолько масштабными, что для фильма создали огромные полноразмерные конструкции отеля. Съемочная команда могла свободно передвигаться по коридорам, а Кубрик получил возможность снимать длинные непрерывные панорамы камерой.

А вот знаменитый облик "Оверлука" частично позаимствовали у реального Timberline Lodge на горе Худ в Орегоне. Начальные кадры с автомобилем Торренсов также снимали в районе национального парка Глейшер в Монтане.

Интересно, что самого лабиринта возле настоящего Timberline Lodge нет. Его построили специально для фильма возле студии в Англии. Поэтому внимательный зритель может заметить небольшую географическую несообразность: отель в одном кадре выглядит совсем не так, как в другом. Призраки, конечно, здесь ни при чем – просто Кубрик снимал в разных местах.

Камера, которая буквально преследует героев

"Сияние" стало одним из фильмов, популяризировавших Steadicam – систему стабилизации, что позволяет оператору двигаться вместе с камерой без характерного дрожания ручной съемки.

Именно благодаря этой технологии камера буквально скользит за Дэнни, когда он ездит на велосипеде по коридорам отеля. Она не просто показывает пространство – создается ощущение, будто кто-то невидимый следит за мальчиком.

Дэнни Ллойд даже не знал, что снимается в фильме ужасов



Фильм "Сияние" / Фото imdb

Одним из самых интересных решений Кубрика было отношение к маленькому Денни Ллойду. Поскольку это была его первая актерская работа, режиссер старался максимально оградить мальчика от жуткого содержания фильма. Ллойд даже не знал, что участвует в фильме ужасов, и понял это лишь спустя много лет.

Почему номер 237, а не 217?

В романе Стивена Кинга фигурировал номер 217. Но в реальном Timberline Lodge существовал номер 217, и администрация отеля опасалась, что после выхода фильма туристы начнут обходить его стороной. Поэтому для фильма номер изменили на 237 – такого номера в отеле не было.

Кстати, номер 217 в Timberline Lodge существует и по сей день. И, судя по всему, отель пережил популярность "Сияния" лучше, чем некоторые его персонажи.

"Вот и Джонни!"



Фильм "Сияние" / Фото imdb



Знаменитую фразу "Here's Johnny!" Джек Николсон фактически импровизировал. Он подражал вступительной фразе шоу Джонни Карсона. Кубрик, как известно, не был человеком, который легко говорил: "Отлично, оставляем". Сцену пришлось снимать множество раз, прежде чем режиссер остановился на нужном дубле. И так родился один из самых известных моментов в истории хоррора.

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