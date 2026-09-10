Стрічка Стенлі Кубрика за романом Стівена Кінга давно стала класикою, хоча свого часу далеко не всі були готові назвати її саме такою. Сьогодні ж "Сяйво" – один із тих фільмів, які можна переглядати десятиліттями й щоразу знаходити нові деталі. І саме про його зйомки 24 канал вирішив розповісти.

"Сяйво"



Фільм "Сяйво" / Фото imdb

Рік: 1980

Жанр: психологічний хорор, містика, трилер, драма

IMDb: 8,4

Режисер: Стенлі Кубрик

У ролях: Джек Ніколсон, Шеллі Дюваль, Денні Ллойд, Скетмен Крозерс, Баррі Нельсон

Про що фільм "Сяйво"

Джек Торренс приїжджає разом із дружиною Венді та сином Денні до ізольованого готелю "Оверлук". На зиму він отримує роботу доглядача, а разом із нею – чудову можливість пожити далеко від людей, снігу по коліна та цивілізації. Щоправда, у готелю є одна маленька проблема: він явно не хоче залишатися просто будівлею.

Денні має надприродну здатність бачити речі, приховані від інших. Поступово хлопчик дізнається про страшне минуле "Оверлука", а Джек починає дедалі сильніше змінюватися під впливом готелю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У результаті сімейний зимовий відпочинок перетворюється на історію про ізоляцію, божевілля, насильство та привидів. Тобто типовий варіант, якщо ви вирішили провести зиму в горах.

Як знімали фільм "Сяйво"



Фільм "Сяйво" / Фото imdb



Кубрик був відомий своєю любов'ю до деталей, а під час роботи над "Сяйвом" ця любов перетворилася майже на окремий вид спорту.

Більшість інтер'єрів "Оверлука" збудували на студії Elstree Studios в Англії. Причому декорації були настільки масштабними, що для фільму створили величезні повнорозмірні конструкції готелю. Знімальна команда могла вільно пересуватися коридорами, а Кубрик отримав можливість знімати довгі безперервні проходи камерою.

А от знаменитий зовнішній вигляд "Оверлука" частково запозичили у реального Timberline Lodge на горі Худ в Орегоні. Початкові кадри з автомобілем Торренсів також знімали в районі національного парку Глейшер у Монтані.

Цікаво, що самого лабіринту біля реального Timberline Lodge немає. Його побудували окремо для фільму біля студії в Англії. Тому уважний глядач може помітити невелику географічну проблему: готель в одному кадрі виглядає зовсім не так, як в іншому. Привиди, звісно, тут ні до чого – просто Кубрик знімав у різних місцях.

Камера, яка буквально переслідує героїв

"Сяйво" стало одним із фільмів, які популяризували Steadicam – систему стабілізації, що дозволяє оператору рухатися разом із камерою без характерного тремтіння ручної зйомки.

Саме завдяки цій технології камера буквально ковзає за Денні, коли він їздить на велосипеді коридорами готелю. Вона не просто показує простір – створюється відчуття, ніби хтось невидимий стежить за хлопчиком.

Денні Ллойд навіть не знав, що знімається у фільмі жахів



Фільм "Сяйво" / Фото imdb

Одним із найцікавіших рішень Кубрика було ставлення до маленького Денні Ллойда. Оскільки це була його перша акторська робота, режисер намагався максимально захистити хлопчика від моторошного змісту фільму. Ллойд навіть не знав, що бере участь у хорорі, і зрозумів це лише через багато років.

Чому номер 237, а не 217?

У романі Стівена Кінга фігурував номер 217. Але в реальному Timberline Lodge існував номер 217, і адміністрація готелю побоювалася, що після виходу фільму туристи почнуть обходити його десятою дорогою. Тому для фільму номер змінили на 237 – такого номера в готелі не було.

До речі, номер 217 у Timberline Lodge існує й сьогодні. І, судячи з усього, готель пережив популярність «Сяйва» краще, ніж деякі його персонажі.

"Ось і Джонні!"



Фільм "Сяйво" / Фото imdb



Знамениту фразу "Here's Johnny!" Джек Ніколсон фактично імпровізував. Він наслідував вступну фразу шоу Джонні Карсона. Кубрик, як відомо, не був людиною, яка легко говорила: "Чудово, залишаємо". Сцену довелося знімати безліч разів, перш ніж режисер залишив потрібний дубль. І так народився один із найвідоміших моментів в історії хорору.

А раніше ми вже розповідали вам про те, як створювався улюблений фільм з Одрі Гепберн "Римські канікули".