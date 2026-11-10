Сидни Суини и Кирстен Данст заметили вместе на съемках "Секрета служанки": первые фото актрис

Как сообщает Just Jared, 26 октября 29-летнюю Суини и 44-летнюю Данст сфотографировали на съемочной площадке в Джерси-Сити. Актрисы работали над сценой в автомобиле, а между дублями смеялись и непринужденно общались.

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Сидни Суини на съемках продолжения фильма "Служанка" / Фото justjared



На следующий день папарацци снова заметили Суини. На этот раз актриса появилась в цветочном платье с глубоким декольте. Она спускалась по лестнице дома, украшенного к Хэллоуину. Правда, были ли тыквы частью декораций или просто остались от хозяев, пока неизвестно.

Что известно о продолжении "Служанки"

"Секрет служанки" станет продолжением успешного триллера 2025 года, снятого по роману Фриды Мак-Фадден.

По сюжету, Милли снова устраивается горничной в состоятельную семью. Однако есть один нюанс: ей категорически запрещено видеться с хозяйкой дома. Разумеется, за закрытыми дверями скрывается нечто гораздо худшее, чем немытая посуда.

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Сидни Суини и Кирстен Данст на съемках продолжения фильма "Служанка" / Фото justjared



Кирстен Данст сыграет Венди Харрик, новую работодательницу Милли. К своим ролям также вернутся Сидни Суини и Микеле Морроне. Среди новых участников актерского состава – Британи Сноу, Пол Энтони Келли и Стивен Калин.

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Режиссерское кресло вновь занял Пол Фиг. Премьера "Секрета служанки" запланирована на 17 декабря 2027 года.

В сети обсуждают, что Роберт Паттинсон может стать следующим Джеймсом Бондом.