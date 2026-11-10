Сідні Свіні та Кірстен Данст помітили разом на зйомках "Секрету служниці": перші фото акторок

Як повідомляє Just Jared, 26 жовтня 29-річну Свіні та 44-річну Данст сфотографували на знімальному майданчику в Джерсі-Сіті. Акторки працювали над сценою в автомобілі, а між дублями сміялися та невимушено спілкувалися.

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Сідні Свіні на зйомках продовження фільму "Служниця" / Фото justjared



Наступного дня папараці знову помітили Свіні. Цього разу акторка з'явилася у квітковій сукні з глибоким декольте. Вона спускалася сходами будинку, прикрашеного до Геловіну. Щоправда, чи були гарбузи частиною декорацій, чи просто залишилися від господарів, поки невідомо.

Що відомо про продовження "Служниці"

"Секрет служниці" стане продовженням успішного трилера 2025 року, знятого за романом Фріди Мак-Фадден.

За сюжетом, Міллі знову влаштовується служницею до заможної родини. Однак є один нюанс: їй категорично заборонено бачити господиню будинку. Звісно, за зачиненими дверима приховується щось значно гірше за немитий посуд.

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Сідні Свіні та Кірстен Данст на зйомках продовження фільму "Служниця" / Фото justjared



Кірстен Данст зіграє Венді Гаррік, нову роботодавицю Міллі. До своїх ролей також повернуться Сідні Свіні та Мікеле Морроне. Серед нових учасників акторського складу – Британі Сноу, Пол Ентоні Келлі та Стівен Калін.

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Режисерське крісло знову зайняв Пол Фіґ. Прем'єра "Секрету служниці" запланована на 17 грудня 2027 року.

В мережі обговорюють, що Роберт Паттінсон може стати наступним Джеймсом Бондом.