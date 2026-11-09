Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон може стати новим Джеймсом Бондом

Як повідомляє видання Variety, британські зірки першої величини нещодавно взяли участь у таємних кінопробах на роль нового культового шпигуна. Продюсери Емі Паскаль та Девід Гейман визначили запуск стрічки "Бонд 26" своїм найголовнішим завданням і зараз розглядають несподіваних кандидатів.

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Роберт Паттінсон може зіграти Джеймса Бонда

Обидва актори мають колосальний досвід роботи у провідних голлівудських франшизах. Паттінсон блискуче втілив образ Темного лицаря у фільмі "Бетмен" від DC Studios, а також знайомий глядачам за блокбастерами "Сутінки" та "Гаррі Поттер".

Водночас Ніколас Голт перевтілився у культового лиходія Лекса Лютора у кіновсесвіті DC та зіграв ключову роль у франшизі "Люди Ікс". Вже незабаром у прокат виходить його новий проєкт від Amazon MGM Studios "Як пограбувати банк".

Вагомим козирем для Роберта Паттінсона може стати його творчий тандем із Дені Вільневим. Річ у тім, що актор зіграє у майбутній епічній картині режисера "Дюна: Частина третя".

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Минулого року студія Amazon MGM Studios запросила Вільнева очолити знімання майбутньої стрічки про шпигуна. Написання сценарію доручили автору хітових "Гострих картузів" Стівену Найту.

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Поки студія утримується від офіційних коментарів, обговорення нового образу культового агента не вщухають серед кіноманів в усьому світі.

Хто ще змагається за роль шпигуна

У пресі вже понад рік можна побачити імена молодих британських акторів. Серед головних претендентів критики називають Каллума Тернера, Джоша О'Коннора та Джека Лаудена.

Також інсайдери дізналися, що попередні переговори щодо ролі вів співак і актор Гаррі Стайлз, а 41-річний Тео Джеймс досі залишається у списку потенційних кандидатів.

Цікаво, що легендарний виконавець ролі Бонда Пірс Броснан публічно підтримав кандидатуру Каллума Тернера. Водночас Ґері Олдман висловився на користь колеги за серіалом "Повільні коні" Джека Лаудена, натякнувши, що вибір продюсерів уже зроблено.