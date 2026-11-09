Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон может стать новым Джеймсом Бондом

Как сообщает издание Variety, британские звезды первой величины недавно приняли участие в секретных пробах на роль нового культового шпиона. Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Гейман определили запуск фильма "Бонд 26" своей главной задачей и сейчас рассматривают неожиданных кандидатов.

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Роберт Паттинсон может сыграть Джеймса Бонда

Оба актера обладают огромным опытом работы в ведущих голливудских франшизах. Паттинсон блестяще воплотил образ Темного рыцаря в фильме "Бэтмен" от DC Studios, а также знаком зрителям по блокбастерам "Сумерки" и "Гарри Поттер".

В то же время Николас Холт перевоплотился в культового злодея Лекса Лютора в киновселенной DC и сыграл ключевую роль во франшизе "Люди Икс". Уже вскоре в прокат выходит его новый проект от Amazon MGM Studios "Как ограбить банк".

Весомым козырем для Роберта Паттинсона может стать его творческий тандем с Дени Вильневом. Дело в том, что актер сыграет в будущей эпической картине режиссера "Дюна: Часть третья".

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В прошлом году студия Amazon MGM Studios пригласила Вильнева возглавить съемки будущего фильма о шпионе. Написание сценария поручили автору хитовых "Острых козырьков" Стивену Найту.

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Пока студия воздерживается от официальных комментариев, обсуждения нового образа культового агента не утихают среди киноманов по всему миру.

Кто еще претендует на роль шпиона

В прессе уже более года можно увидеть имена молодых британских актеров. Среди главных претендентов критики называют Каллума Тернера, Джоша О'Коннора и Джека Лаудена.

Также инсайдеры узнали, что предварительные переговоры о роли вел певец и актер Гарри Стайлз, а 41-летний Тео Джеймс до сих пор остается в списке потенциальных кандидатов.

Интересно, что легендарный исполнитель роли Бонда Пирс Броснан публично поддержал кандидатуру Каллума Тернера. В то же время Гэри Олдман высказался в пользу своего коллеги по сериалу "Медленные лошади" Джека Лаудена, намекнув, что выбор продюсеров уже сделан.