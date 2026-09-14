Эту черную комедию раскритиковали в 90-х, а сегодня она стала культовой

В 1992 году Роберт Земекис решил напомнить Голливуду простую истину: вечная молодость звучит прекрасно лишь до первого падения с лестницы. Так появилась "Смерть ей к лицу" – черная комедия, в которой Мерил Стрип и Голди Хоун обретают бессмертие, а Брюс Уиллис пытается пережить их обоих хотя бы морально.

После премьеры критики встретили фильм довольно прохладно, зато с годами он превратился в настоящую классику. И сегодня сцены с головой, повернутой на 180 градусов, или огромной дырой в животе узнают даже те, кто давно забыл сюжет. 24 Канал вспоминает, как создавали одну из самых странных комедий 90-х и почему за ее легкомысленным сюжетом скрывалась настоящая революция в спецэффектах.

"Смерть ей к лицу"



Фильм "Смерть ей к лицу" / Фото Imdb



Год: 1992

Жанр: черная комедия, фэнтези, хоррор

IMDb: 6,7

Режиссер: Роберт Земекис

В ролях: Мерил Стрип, Голди Хоун, Брюс Уиллис, Изабелла Росселлини.

Что фильм "Смерть ей к лицу" рассказывает

Актриса Мэдлин Эштон панически боится старости и годами враждует со своей давней соперницей Хелен Шарп. Их борьба выходит на новый уровень, когда обе узнают о загадочном зелье, дарящем вечную молодость и бессмертие.

Правда, есть небольшой нюанс: умереть они не могут, а вот сломать шею или получить дырку в животе – запросто. И очень быстро мечта оставаться молодыми навсегда превращается в настоящий абсурд.

Интересные факты о фильме "Смерть ей к лицу"



Фильм "Смерть ей к лицу" / Фото Imdb

Для 1992 года "Смерть ей к лицу" была технически очень сложным фильмом. Над эффектами работала компания Industrial Light & Magic, а съемочная группа сочетала грим, механические конструкции и раннюю компьютерную графику. Именно за визуальные эффекты картина впоследствии получила "Оскар".

Мерил Стрип позже вспоминала, что сниматься с таким количеством спецэффектов было изнурительно: актеры часто играли перед синим экраном и должны были точно повторять движения, ориентируясь на отметки, а не на партнеров. Особенно сложными были сцены с вывихнутой шеей Мэдлин.

А знаменитая драка Мэдлин и Хелен оказалась опасной не только по сценарию. Во время одного из дублей Стрип случайно ударила Голди Хоун лопатой по лицу, после чего у актрисы остался небольшой шрам.

Еще один курьез – сцена мгновенного омоложения Мэдлин. Для нее создали специальный пневматический бюстгальтер, который должен был механически изменять форму груди героини. Эффект оказался недостаточно убедительным, поэтому в итоге сцену сняли более простым способом.

Интересно и то, что финал полностью пересняли. В первоначальной версии была героиня Трейси Уллман, с которой Эрнест начинал новую жизнь. Спустя 27 лет Мэдлин и Хелен должны были встретить его уже старым, но счастливым. После тестовых показов эту сюжетную линию вырезали и оставили гораздо более мрачную концовку.

Ранее мы уже рассказывали, как создавали другой фильм с Брюсом Уиллисом.