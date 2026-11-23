Как прошел показ, что особенно поразило зрителей и как режиссерке удалось запечатлеть большой срез из жизни героев – в эксклюзивном материале для 24 Канала.

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О чем фильм "TO DIE TO LIVE"

"TO DIE TO LIVE" – документальный фильм, снятый совместно Украиной (объединение "Вавилон’13"), Латвией и Словакией. Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале класса "А" в Карловых Варах, после чего картина получила Гран-при и награду за лучший полнометражный документальный фильм на Одесском международном кинофестивале, а в октябре вышла в кинопрокат в Словакии.



"TO DIE TO LIVE": смотреть трейлер

История фильма начинается в 2014 году, когда трое украинских добровольцев воевали на передовой, а российская война впервые пришла на украинскую землю. Герои возвращаются домой другими людьми. Понеся потери и встретившись со смертью лицом к лицу, они сталкиваются с новым вызовом: как найти себя в мире, который не изменился? Как остаться в живых, когда часть тебя умерла там, на войне? Но только что кажется, что наступил хрупкий мир и их жизнь начала налаживаться, Россия начинает полномасштабное вторжение, и война вновь зовет их в бой. Через личные преобразования трех бойцов фильм олицетворяет путь всей нации, которая меняется под давлением войны.

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Как вам удалось снимать фильм в течение 12 лет и как вы нашли форму, способную передать опыт войны и, в частности, ПТСР?

Мне нужно было найти определенный кинематографический язык, чтобы зрители могли прочувствовать состояние героев, понять, что с ними происходит. Сначала я думала об использовании флэшбэков. А потом, в 2023 году, я снова пересмотрела весь отснятый материал и поняла, что фильм должен выглядеть как ПТСР. Я нашла одну фразу Танцора (Алексей Олексюк). Он сказал, что на войне они потеряли себя, их эго было разрушено, и теперь ему нужно собрать себя заново. И тогда я поняла: именно фрагментарность должна стать основой этого языка, – делится подробностями режиссер Юлия Гончарук.

Какими были съемки именно для вас? Ведь вы предоставили камере доступ к самым личным моментам жизни.

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Бывали моменты, когда твоя гражданская жизнь уже наладилась, светит солнце, ты находишься на определенном плато – и именно тогда приходит Юлия и начинает снимать фильм о войне. А иногда все было наоборот: в гражданской жизни все шло плохо, я не хотел видеть ни камеру, ни людей вокруг. Я много раз говорил, что больше не буду участвовать в фильме. Но в итоге этого так и не произошло. Сейчас этот фильм для меня – как большой лист, который дал возможность подумать обо всем без эмоций, более рационально, – Алексей Олексюк, "Танцор".

Почему фильм об украинских добровольцах так сильно резонирует с зарубежными зрителями, которые никогда не были на войне, и о чем на самом деле эта история, если не фокусироваться на теме войны?

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Боевые действия в фильме порой отходят на второй план, потому что в центре внимания – обычный человек, оказавшийся в чрезвычайно напряженных, стрессовых обстоятельствах. Война просто обостряет и ускоряет все то, что в мирное время происходит медленнее. Но вопросы, с которыми сталкиваются герои, знакомы каждому: как строить отношения, как воспитывать детей, где искать внутреннюю мотивацию, как двигаться к своей цели и что делать, когда возникает вопрос защиты собственного дома. Именно поэтому каждый человек может увидеть в этой истории часть своей жизни и своей личности, – Алексей Олексюк, "Танцор".

Какие внутренние трансформации за эти годы пережили семьи бойцов, которые держат тыл и ждут возвращения с фронта?

Снежана, жена бойца Сергея Кутракова ("Шакти"), признается, что именно показ в Таллинне вызвал у нее самые сильные эмоции:

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Я не была на войне, но ждала своего мужа дома – это другое поле боя, где ты живешь с единственной надеждой никогда не услышать рокового телефонного звонка. За эти 12 лет мы поняли: когда у воина ПТСР, его на самом деле переживает вся семья, и перед тобой встает выбор – уйти или измениться самой. В этой истории изменились все: я, мы с Сергеем как пара и вся наша семья. Когда я увидела настоящую войну его глазами, я решила пройти этот путь трансформации вместе с ним. В основе всего лежит любовь

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