Як пройшов показ, що особливо вразило присутніх і як режисерці вдалося зафільмувати великий зріз із життя героїв – в ексклюзивному матеріалі для 24 Каналу.

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Про що фільм "TO DIE TO LIVE"

"TO DIE TO LIVE" – документальна стрічка спільного виробництва України (об’єднання "Вавилон’13"), Латвії та Словаччини. Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі класу "А" в Карлових Варах, після чого картина здобула Гран-прі та відзнаку за найкращий повнометражний документальний фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі, а в жовтні вийшла в кінотеатральний прокат у Словаччині.



"TO DIE TO LIVE": дивитись трейлер

Фільм бере свій початок у 2014 році, коли троє українських добровольців воювали на передовій, а російська війна вперше прийшла на українську землю. Герої повертаються додому іншими. Зазнавши втрат і зустрівшись зі смертю віч-на-віч, вони стикаються з новим викликом: як знайти себе у світі, що не змінився? Як залишитися живим, коли частина тебе померла там, на війні? Та щойно здається, що настав крихкий мир і їхнє життя почало налагоджуватися, росія розпочинає повномасштабне вторгнення, і війна знову кличе їх до бою. Через особисті трансформації трьох бійців стрічка уособлює шлях усієї нації, яка змінюється під тиском війни.

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Як вам було створювати кіно протягом 12 років і як вдалося знайти форму, здатну передати досвід війни та особливо ПТСР?

Мені потрібно було знайти певну кіномову, щоб глядачі могли відчути стан героїв, зрозуміти, що з ними відбувається. Спочатку я думала про те, щоб використовувати флешбеки. А потім, у 2023 році, я знову переглядала весь відзнятий матеріал зрозуміла, що фільм має виглядати як ПТСР. Я знайшла одну фразу Танцора (Олексій Олексюк). Він сказав, що на війні вони втратили себе, їхнє его було зруйноване, і тепер йому потрібно зібрати себе заново. І тоді я зрозуміла: саме фрагментарність має стати основою цієї мови, – ділиться деталями режисерка Юлія Гончарук.

Якими були зйомки саме для вас? Адже ви дали камері доступ до найособистіших моментів життя.

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Траплялися моменти, коли твоє цивільне життя вже налагодилося, світить сонце, ти перебуваєш на певному плато – і саме тоді приходить Юлія та починає знімати фільм про війну. А іноді все було навпаки: у цивільному житті все йшло погано, я не хотів бачити ні камеру, ні людей навколо. Я багато разів казав, що більше не братиму участі у фільмі. Але зрештою цього так і не сталося. Зараз ця стрічка для мене – як великий аркуш, який дав можливість подумати про все без емоцій, більш раціонально, – Олексій Олексюк, "Танцор".

Чому стрічка про українських добровольців так сильно резонує із закордонними глядачами, які ніколи не були на війні, та про що насправді ця історія, якщо не фокусуватися на темі війни?

Бойові дії у фільмі інколи відходять на задній план, бо в центрі – звичайна людина, яка опинилась у надто концентрованих, стресових обставинах. Війна просто загострює й прискорює все те, що у мирний час відбувається повільніше. Але питання, з якими стикаються герої, знайомі кожному: як будувати стосунки, як виховувати дітей, де шукати внутрішню мотивацію, як рухатися до своєї мети і що робити, коли постає питання захисту власного дому. Саме тому кожна людина може побачити у цій історії частину свого життя й своєї особистості, – Олексій Олексюк, "Танцор".

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Через які внутрішні трансформації за ці роки пройшли родини бійців, які тримають тил і чекають на повернення з фронту?

Сніжана, дружина бійця Сергія Кутракова ("Шакти"), зізнається, що саме показ у Таллінні викликав у неї найсильніші емоції:

Я не була на війні, але чекала свого чоловіка вдома – це інше поле бою, де ти живеш з єдиною надією ніколи не почути фатального телефонного дзвінка. За ці 12 років ми зрозуміли: коли у воїна ПТСР, його насправді проживає вся родина, і перед тобою постає вибір – піти чи змінюватися самій. У цій історії змінилися всі: я, ми з Сергієм як пара і вся наша сім’я. Коли я побачила справжню війну його очима, я вирішила пройти цей шлях трансформації разом із ним. В основі всього лежить любов

Раніше ми розповідали про те, що український фільм "КІЛЛХАУС" показали в США.