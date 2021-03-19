Кинопроект украинского режиссера Сергея Лысенко "Лиманы. Бой за рай "получил главную награду чешского форума документальных фильмов East Doc Platform. А также режиссерскую награду от Current Time TV.

Международное жюри в составе Асти Далман (SVT), Луизы Швамборн (NEW DOCS) и Джейн Мот (The Whickers) подметило "очень сильные сцены, героев и тему жадности человека против защиты мира природы".

К теме Украинский-словацкий сериал "Славяне" занял лидирующие позиции за рубежом

East Doc Platform проводился в Чехии 6 – 17 марта. Это один из крупнейших документальных форумов Центральной и Восточной Европы.

Ежегодно туда съезжаются продюсеры, телекомпании, дистрибьюторы и отборщики фестивалей со всего мира. Организовывает это действо Институт документального кино (IDF), Чехия.

"Лиманы. Бой за рай": о чем фильм

В фильме Лысенко рассказывают о борьбе за сохранение заповедной территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Это уникальный природный комплекс на берегу Черного моря. Режиссер экранизировал многолетнюю борьбу защитников парка "за лиманы" под руководством Ивана Русева и Ирины Выхрыстюк.

"Лиманы. Бой за рай": тизер фильма