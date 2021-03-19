Фильм украинского режиссера победил на чешском форуме
Кинопроект украинского режиссера Сергея Лысенко "Лиманы. Бой за рай "получил главную награду чешского форума документальных фильмов East Doc Platform. А также режиссерскую награду от Current Time TV.
Источник:Державне агентство України з питань кіно
Международное жюри в составе Асти Далман (SVT), Луизы Швамборн (NEW DOCS) и Джейн Мот (The Whickers) подметило "очень сильные сцены, героев и тему жадности человека против защиты мира природы".
К теме Украинский-словацкий сериал "Славяне" занял лидирующие позиции за рубежом
East Doc Platform проводился в Чехии 6 – 17 марта. Это один из крупнейших документальных форумов Центральной и Восточной Европы.
Ежегодно туда съезжаются продюсеры, телекомпании, дистрибьюторы и отборщики фестивалей со всего мира. Организовывает это действо Институт документального кино (IDF), Чехия.
"Лиманы. Бой за рай": о чем фильм
В фильме Лысенко рассказывают о борьбе за сохранение заповедной территории Национального природного парка "Тузловские лиманы". Это уникальный природный комплекс на берегу Черного моря. Режиссер экранизировал многолетнюю борьбу защитников парка "за лиманы" под руководством Ивана Русева и Ирины Выхрыстюк.
"Лиманы. Бой за рай": тизер фильма
- Ранее этот кинопроект стал одним из победителей Двенадцатого конкурсного отбора Госкино.
- Государственная финансовая поддержка ленты составила 3 631 300 гривен – 100% общей стоимости производства фильма.
- Режиссер и автор сценария картины – Сергей Лысенко.
- Продюсерами фильма является Анна Капустина и Александра Кравченко (ООО "Альбатрос Коммуникос Украина").
Поделиться новостью