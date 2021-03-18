Сериал совместного производства Украины и Словакии уже стартовал на словацком телевидении. На телеканале TV JOJ проект собрал у экранов около 700 тысяч зрителей – это 14% населения страны.

Один из продюсеров ленты Юрий Карновский прокомментировал, что рад был услышать об успешных результатах проекта в Словакии. Он надеется, что в Украине сериал соберет еще больше просмотров.

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Он отметил, что этот сериал является результатом работы двух профессиональных команд. Создатели преследовали цель снять масштабный и качественный исторический проект.

Результат оправдал наши ожидания: сериал собрал у экранов (в Словакии – 24 канал) почти 70 тысяч зрителей, с долей просмотра 27.7%, соответственно, занял лидерскую позицию... Надеемся, что в Украине сериал пересмотрит еще больше зрителей и судьба просмотра будет еще больше,

– заявил Карновский.

Сериал "Славяне": сюжет

Это 12-серийный исторический сериал с элементами фэнтези о жизни славян на границе 6 – 7 веков.

Юная травница Драга ищет способ спасти своего брата, который превратился в оленя. Однажды олень приводит ее до обморочного раненого незнакомца, который не помнит, кто он. Драга спасает человека, дает ему имя и пускает в свою жизнь. Вместе они пытаются выяснить, кто он и откуда, но чем больше правды узнают, тем больше угроза нависает над всеми жителями славянского городища Большой стол.

Сериал "Славяне": смотрите трейлер

Интересные факты о съемках сериала:

Съемки проекта проходили вблизи села Дениши Житомирской области.

К боевым сценам привлечены каскадеры мирового уровня, которые работали над постановками в "Игре престолов", фильмах Ридли Скотта и Стивена Спилберга.

В кадре украинские актеры говорят на украинском, а словацкие коллеги отвечают им на словацком. Но в Украине сериал будет транслироваться на украинском языке, в Словакии – на словацком.