В фильме речь идет об украинских ансамблях 1970-х, которыми восхищались миллионы. Тогда они собирали стадионы, а сейчас уже забыты.

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В трейлере авторы изображают советскую идеологию в отношении культуры, несмотря на которую все равно создавались песни-легенды.

Как отмечают авторы, "гражданам СССР нет нужды слушать Джеймса Брауна, Фрэнка Заппы или Pink Floyd – так считала партия. Все изменилось в конце 1960-х: по указанию Политбюро, в Украине начали массово появляться ВИА, что должны были заменить советской молодежи западные рок-группы. Но что-то пошло не по сценарию: вместо лояльных партии музыкантов, власть получила современную и самобытную музыкальную сцену. Эти музыканты не любили, чтобы их группы называли ВИА".

"Усатый фанк" 2021: смотрите новый трейлер

"Теперь у этой музыки будет новое название – "Усатый фанк"! Мало того, что ансамбли звучали круто, они еще и выглядели как заокеанские звезды. "Смерічка", "Березень", "Дзвони", "Водограй", "Мрія", "Світязь", "Жива вода", "Візерунки шляхів", "Арніка" – эти ансамбли собирали стадионы и многотысячные залы, однако сегодня их песни почти забыты. Все поют "Червона рута", но тогда, в 70-е, подобных песен было очень много", – отмечают авторы фильма.

"Большинство из этих ансамблей звучат вполне актуально и сегодня. Ансамбли имеют настоящий драйв, оригинальность и какую-то неподдельную подлинность. Именно поэтому, наверное, эта музыка пережила и притеснения советской системы, и десятилетия забвения", – считает автор фильма Виталий Бардецкий.

Премьера фильма состоялась на 49-м Киевском международном кинофестивале "Молодость".