У фільмі йдеться про українські ансамблі 1970-х, якими захоплювалися мільйони. Тоді вони збирали стадіони, а зараз вже забуті.

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У трейлері автори зображають радянську ідеологію щодо культури, попри яку все одно створювалися пісні-легенди.

Як зазначають автори, "громадянам СРСР немає потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd – так вважала партія. Все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро, в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Та щось пішло не за сценарієм: замість лояльних партії музикантів, влада отримала сучасну та самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоби їхні гурти називали ВІА".

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"Тепер у цієї музики буде нова назва – "Вусатий фанк"! Мало того, що ансамблі звучали круто, вони ще й виглядали як заокеанські зірки. "Смерічка", "Березень", "Дзвони", "Водограй", "Мрія", "Світязь", "Жива вода", "Візерунки шляхів", "Арніка" – ці ансамблі збирали стадіони та багатотисячні зали, однак сьогодні їхні пісні майже забуті. Усі співають "Червону руту", але тоді, у 70-ті, подібних пісень було дуже багато", – зауважують автори фільму.

"Більшість із цих ансамблів звучать цілком актуально і сьогодні. Ансамблі мають справжній драйв, оригінальність і якусь непідробну справжність. Саме тому, мабуть, ця музика пережила й утиски радянської системи, й десятиліття забуття", – вважає автор фільму Віталій Бардецький.

Прем'єра фільму відбулася на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість".