3 интересных фильма на Netflix для просмотра вечером

Наступили долгожданные выходные, а это значит, что время выбирать новые фильмы для вечернего просмотра. Поэтому если сегодня хочется отдохнуть и посмотреть что-то легкое и увлекательное, на Netflix уже есть немало интересного.

Среди них – комедии, триллеры, фантастические боевики, которые заинтересовывают с первых минут. Самые популярные фильмы, которые сейчас ждут украинцы, опубликовали в блоге Tudum, посвященном проектам Netflix, а мы выделили 3 самые интересные из них. Они станут идеальным вариантом для домашнего киновечера.

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.4

Это новый украинский фильм, который сначала произвел фурор в кинотеатрах, а теперь среди лидеров на Netflix. Лента состоит из нескольких историй, которые переплетаются между собой, показывая разные этапы взаимоотношений между родителями и детьми.

"Машина войны"

Рейтинг IMDb: 6.4

Фантастический боевик, главные герои которого – группа новобранцев, которые проходят финальный этап подготовки рейнджеров. Однако все складывается не по плану и обычная тренировочная миссия превращается в борьбу за выживание, ведь солдаты сталкиваются с гигантской машиной-убийцей. Теперь героям приходится действовать быстро и решительно, чтобы остановить смертельную угрозу.

"Незабываемые выходные"

Рейтинг IMDb: 5.7

Еще один фильм в нашем рейтинге – триллер, начинающийся как обычная поездка подруг в Хорватию. Однако одна из девушек внезапно исчезает и этот отдых превращается в настоящий кошмар. Главная героиня пытается выяснить, что произошло, и открывает все больше тайн. Эта история точно будет держать вас в напряжении до последних минут.

