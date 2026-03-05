4 новых интересных фильма на Netfliх для идеального вечера пятницы
- Среди новых популярных фильмов на Netflix есть украинские премьеры 2026, а также мировой кинохит 2024 года.
Рабочая неделя подходит к концу, значит время выбирать новые фильмы для вечернего просмотра. Ведь это идеальный вариант времяпрепровождения, если будни были сложными и насыщенными.
У блоге Tudum, посвященном проектам Netflix, как раз опубликовали список фильмов, которые сейчас чаще всего смотрят украинцы. Среди них есть отечественные и зарубежные новинки, которые точно стоят вашего внимания.
Какие новые фильмы посмотреть на Netflix?
"Брось, если любишь"
Рейтинг IMDb: 6.5
Это экранизация одноименного романа Коллин Гувер, которая в 2024 году заполонила кинотеатры. Главная героиня Лили Блум годами была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон, чтобы начать новую жизнь и реализовать собственную мечту – открыть цветочный магазин. Там Лили знакомится с харизматичным Райли, однако со временем замечает в нем черты, которые напоминают ее отца.
"Покинь, если любишь": смотрите онлайн трейлер фильма
"Испытательный срок"
Рейтинг IMDb: 5.6
Отец Полины – бизнесмен, поэтому она привыкла, что в жизни нет никаких забот. Однако обстоятельства складываются так, что девушка вынуждена начать работать. Так Полина оказывается на испытательном сроке в рекламном агентстве, где ей приходится бороться за вакантную должность с ожесточенным конкурентом.
"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма
"Корпорат"
Рейтинг IMDb: 4.2
Еще один украинский фильм сейчас в топе на Netflix. Это адаптация румынской кинокартины "Тимбилдинг", где главные герои – работники торговой компании. Неожиданно для всех руководство заявляет, что произойдет сокращение, вызванное кризисным периодом в жизни фирмы. Чтобы решить, кто именно останется работать, команда отправляется на тимбилдинг в Карпаты. Однако эта поездка превращается в настоящую игру на выживание.
"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Против пламени"
Рейтинг IMDb: 5.7
Завершаем подборку испанским триллером, который уже вторую неделю подряд держится среди самых популярных в Украине. Главная героиня – женщина Мара, которая потеряла мужа. Теперь вместе с семьей она отправляется в семейный дом, но и там ее ждут испытания – лесной пожар и исчезновение дочери.
"Против пламени": смотрите онлайн трейлер фильма
Что посмотреть на Netflix с детьми?
Среди самых популярных фильмов есть и анимации, которые понравятся всей семье. В частности, в лидерах уже 5 недель подряд держится мультфильм "Гадкий Я 4", а также в рейтинг вернулись "Секреты домашних животных 2".